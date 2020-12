Sassnitz

Die Welt schaut auf die Ostseegewässer zwischen der dänischen Insel Bornholm und der Insel Rügen: Ungeachtet der angedrohten US-Sanktionen treibt die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 dort den Bau der umstrittenen Ostseepipeline voran.

Mehrere russische Offshore-Schiffe pendeln seit Samstag offenbar für vorbereitende Arbeiten in dem Verlegekorridor in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), wie GPS-Daten belegen. Die russischen Offshore-Versorgungsschiffe „Umka“ und „Finval“ fuhren mehrfach zwischen Mukran, dem Verlegegebiet und dem Verlegeschiff „Akademik Tscherski“, das am Sonntag noch 60 Kilometer östlich der Pipelinetrasse vor Anker lag. Das russische Verlegeschiff „Fortuna“ verließ am Samstag den Hafen Wismar.

Anzeige

Eine Bestätigung für die Fortsetzung der vor einem Jahr unter dem Druck der US-Drohungen abgebrochenen Bauarbeiten gab es von Nord Stream 2 nicht. Begründung: Man wolle beteiligte Unternehmen vor möglichen Sanktionen schützen. Zeitweise waren die AIS-Daten von offenbar beteiligten Schiffen nicht abrufbar. Ein polnisches Wachschiff positionierte sich am Wochenende am Verlegekorridor.

Ton zwischen USA und Russland zu Nord Stream 2 verschärft sich

Vor dem Hintergrund der wieder anlaufenden Arbeiten verschärft sich der Ton zwischen den USA und Russland. Die US-Botschaft rief die Bundesregierung auf, den Weiterbau der Pipeline zu verhindern. „Jetzt ist der Zeitpunkt für Deutschland und die EU, ein Moratorium für den Bau der Pipeline verhängen“, sagte die geschäftsführende US-Botschafterin in Berlin, Robin Quinville, dem „ Handelsblatt“. Dies würde ein deutliches Zeichen setzen, dass Europa „das anhaltende bösartige Verhalten Russlands nicht länger hinnimmt“. Die Pipeline sei nicht nur ein wirtschaftliches Projekt, sondern das politische Werkzeug des Kremls, um die Ukraine zu umgehen und Europa zu spalten.

Das Außenministerium in Moskau reagierte mit Kritik auf die US-Forderungen. Der Aufruf Quinvilles sei eine „politische Aggression und illegaler Widerstand“ gegen die Gasleitung, schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa bei Facebook.

Wie geht es weiter mit den Baugenehmigungen?

Die Fertigstellung der Trasse, über die künftig bis zu 55 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas nach Deutschland geliefert werden soll, bleibt wegen der offenen Genehmigungslage Stückwerk. Die Erdgaspipeline, von der etwa 94 Prozent auf dem Boden der Ostsee liegen, soll zunächst um jeweils 2,6 Kilometer verlängert werden.

Nord Stream 2 verdoppelt Gaslieferungen Mit der 1200 Kilometer lange Ostseeseepipeline Nord Stream 2 verdoppelt sich die Kapazität für russische Gaslieferungen in die Europäische Union. Die USA kritisieren die zunehmende Abhängigkeit der EU von Russland und drohen mit Sanktionen gegen beteiligte Firmen. Kritiker werfen den USA hingegen vor, nur ihr Flüssiggas besser nach Europa verkaufen zu wollen. Ursprünglich sollte der Doppelstrang bis Ende 2019 fertiggestellt sein. Die Arbeiten wurden aber unterbrochen, weil sich Firmen unter dem Druck der US-Sanktionsdrohungen zurückzogen. Nun will die Gazprom-Tochter die fehlenden sechs Prozent der Trasse mit russischen Schiffen bauen lassen.

Über eine Öffnungsklausel hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt ( BSH) den Weiterbau nur bis zum 31. Dezember erlaubt. Die ursprüngliche Genehmigung schloss Bauarbeiten in dem EU-Vogelschutzgebiet zwischen Oktober und Mai aus. Insgesamt klafft noch eine Lücke der als Doppelstrang konzipierten Pipeline von je 16,5 Kilometer in deutschen und je 60 Kilometern in dänischen Gewässern.

Kritik von Umweltverbänden an Nord Stream 2

Umweltverbände wie der Nabu und die Deutsche Umwelthilfe kritisieren die Verlegearbeiten in den Wintermonaten und wollen die Bauarbeiten ab Januar stoppen. Sie fürchten nicht nur Störungen für die dort rastenden Vögel, sondern rechnen wegen der veränderten Verlegetechnik und der längeren Bauzeiten mit einer Erhöhung der Umweltauswirkungen um das 18-Fache. „Darüberhinaus hat die Realität gezeigt, dass die von Nord Stream 2 behauptete Energieversorgungslücke nicht eingetreten ist“, so Kim Detloff, Meeresschutzexperte des Nabu. Auch das Bundesamt für Naturschutz äußerte Bedenken, das Baufenster für Nord Stream 2 im Winter zu öffnen.

Lesen Sie auch

Über die Fortsetzung der Arbeiten ab Januar hat das BSH noch nicht entschieden, wie eine Sprecherin sagte. Dort hatte Nord Stream 2 eine Änderungsgenehmigung beantragt.

Die Pipeline soll zügig zu Ende gebaut werden, weil sich immer mehr Firmen dem Druck der USA biegen könnten: Vor einem Jahr zog das schweizerische Unternehmen Allseas sein Verlegeschiff zurück, zuletzt kündigte der norwegischen Zertifizierer GNV-GL den Ausstieg an.

Von Martina Rathke