Die vom Land initiierte Stiftung „Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern“ muss ohne die Mitarbeit der Umweltverbände auskommen. Die Organisationen BUND, Nabu, WWF und die Michael-Succow-Stiftung lehnten am Donnerstag eine Mitarbeit in der Stiftung ab, die unter anderem die Fertigstellung der Ostseepipeline unter dem Druck der US-Sanktionen sicherstellen soll. Mitglieder von Umweltverbänden sollten nach Angaben des WWF im Stiftungskuratorium zwei von 18 Plätzen besetzen.

„Das zusätzliche Erdgas der Pipeline würde aus Sicht der Umweltorganisationen eine notwendige Abkehr von fossilen Energieträgern für über fünf Jahrzehnte hinauszögern“, teilten die Umweltverbände nach einem Gespräch mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie dem Stiftungsvorsitzenden Erwin Sellering mit.

Die Pipeline ist zu 94 Prozent fertig gestellt. Im dänischen Abschnitt der insgesamt 1200 Kilometer langen als Doppelstrang ausgelegten Pipeline fehlen noch 60 Kilometer, in deutschen Gewässern sind es knapp 14 Kilometer. Die Arbeiten sollen in Kürze in dänischen Gewässern fortgesetzt werden.

