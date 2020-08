In einem Brief ist davon die Rede, den Hafen „kommerziell und finanziell“ von den USA abschneiden zu wollen. Außerdem soll den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Aktionären der Fährhafen Sassnitz GmbH die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt werden. Das Auswärtige Amt kritisiert die Drohbriefe als „völlig unangebracht“.