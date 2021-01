Sassnitz

Ungeachtet der US-Sanktionen gegen das russische Verlegeschiff setzt die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 den Weiterbau der umstrittenen Ostsee-Pipeline fort.

Wie Daten des Schiffsbeobachtungsportals „Marinetraffic“ vom Montagmorgen belegen, ist das Verlegeschiff „Fortuna“ neben weiteren Begleitschiffen im Verlegekorridor südlich der dänischen Insel Bornholm tätig. Dort hatten die Behörden den Weiterbau seit dem 15. Januar genehmigt.

Nord Stream 2 : Alle Genehmigungen liegen vor

In der vergangenen Woche hatten die USA Sanktionen gegen das Verlegeschiff verhängt, das daraufhin zunächst vor der mecklenburgischen Küste auf Reede lag. Am Wochenende war das Schiff dann in Richtung Verlegeroute östlich der Insel Rügen abgezogen worden.

Die „Fortuna“ habe Arbeiten in der ausschließlichen Wirtschaftszone Dänemarks aufgenommen, bestätigte ein Sprecher von Nord Stream 2 die Angaben. Die Arbeiten würden zunächst mit vorbereitenden Untersuchungen und Tests starten. Wie das Unternehmen betonte, würden alle Arbeiten in Übereinstimmung mit geltenden Genehmigungen durchgeführt.

Zunächst vorbereitende Tests

Nach früheren Angaben von Nord Stream 2 ist die „Fortuna“ für die gesamten noch ausstehenden Verlegearbeiten zertifiziert. Die „Fortuna“ war bisher in geringeren Wassertiefen von 20 bis 30 Metern mit der Verlegung der Pipeline befasst. Für die Arbeit in den tieferen Gewässern südlich Bornholms – dort betragen die Wassertiefen bis zu 70 Meter – muss das umgerüstete Schiff zunächst noch vorbereitet werden.

In deutschen Gewässern fehlen noch 13,9 Kilometer der 1200 Kilometer langen und als Doppelstrang konzipierten Pipeline, in Dänemark sind es noch 60 Kilometer.

