Schon am Freitag soll das höchste deutsche Parlament darüber entscheiden, ob die fast fertig gebaute Ostseepipeline Nord Stream 2 gestoppt wird. Ein Rückzieher bei dem Projekt könnte in MV Jobs kosten. Das sind die Argumente der Grünen – und das sagen die Befürworter der Ostseepipeline in MV.