Sassnitz

Die USA gegen Sassnitz –durch den Bau der Erdgasleitung „ Nord Stream 2“ ist es zu diesem, aus deutscher Sicht ungewollten und ungleich scheinenden Duell gekommen. Die US-amerikanische Führung hat das Vorhaben in den zurückliegenden Monaten massiv torpediert und die Arbeiten an dem zweiten Röhrenstrang zwischen Russland und Deutschland durch Androhung von Strafen zum Erliegen gebracht.

Auch Vertreter des Hafens Mukran sowie dessen Gesellschafter, der Stadt Sassnitz und des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sind unter Beschuss geraten. Drei Senatoren hatten in einem Brief die „wirtschaftliche Vernichtung“ des deutschen Hafens angedroht. Von Mukran aus werden die Arbeiten koordiniert. Die Reaktionen von deutscher Seite darauf waren bislang verhalten.

Jetzt hat mit Jürgen Trittin ( Bündnis 90/Die Grünen) ein Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags eine härtere Gangart gegenüber den USA gefordert. In einem Beitrag des NDR nennt er das Verhalten der drei Senatoren „ Nötigung“, die strafrechtlich verfolgt werden müsse. Daneben könnte die deutsche Seite ebenfalls mit Sanktionen reagieren, etwa mit einer Beschlagnahmung von Konten oder einem Einreiseverbot für die betreffenden amerikanischen Politiker in die Staaten der Europäischen Union.

Amerikaner reagierten nicht auf Einladung der CDU

Eine Umfrage des Fernsehteams hat gezeigt: Das Verhalten finden nicht nur viele Deutsche, sondern auch Amerikaner verwerflich. Aber wie soll man darauf reagieren? Die Sassnitzer CDU hatte mit einem Brief geantwortet und die Senatoren und Präsident Donald Trump nach Sassnitz eingeladen. Bis auf eine Eingangsbestätigung habe es keinerlei Antwort gegeben, sagt der Vorsitzende des Ortsverbandes, Ingo Trusheim. Er setzt auf eine diplomatische Vorgehensweise der Bundesregierung. „Wenn wir mit den gleichen Mitteln antworten, mit Drohungen und Sanktionen, würden wir uns auf die gleiche Ebene begeben wie die Senatoren.“

Ähnlich äußert sich auch Steffen Schröers von der Alternativen Freien Wählergemeinschaft (AFW). „Wir sollten die Entwicklungen in den USA in den kommenden Tagen und Wochen abwarten und eine weitere Konfrontation vermeiden“, sagt er. Jede weitere Aktion würde eine Reaktion der anderen Seite nach sich ziehen. „Das könnte sich ruckzuck hochschaukeln.“ Das sei von niemandem gewollt. „Schließlich wollen wir, dass die Firmen vor Ort weiter ihre internationalen wirtschaftlichen Beziehungen aufrecht erhalten können.“

Die Linke : „Auch mal dagegen halten“

Mit einer Plakataktion hatte Die Linke im Spätsommer gegen die Einmischung und die Drohungen der USA protestiert. Quelle: Maik Trettin

Genau die sieht Norbert Schult gefährdet. Der Fraktionsvorsitzende der Linken in der Stadtvertretung erinnert daran, dass die Amerikaner nicht allein die russischen Erdgaslieferungen im Auge hätten. Die Aktionen zielten vielmehr darauf ab, den Handel mit China zu torpedieren. „Wenn in diesen wichtigen deutschen Markt eingegriffen wird und er für uns wegfällt, dann gnade uns Gott!“, warnt Schult. Er glaubt auch nicht, dass der Ausgang der Wahl irgendeine Kehrtwende in diesem Bereich der US-amerikanischen Politik nach sich ziehen würde. Insofern bleibe Deutschland gar nichts weiter übrig, als sich juristisch zur Wehr zur setzen. „Wir leben doch in einem Rechtsstaat!“ Auch die von Trittin ins Spiel gebrachten Gegen-Sanktionen könnten eine passende Antwort sein. „Wir sollten auch mal dagegen halten.“

AFD : Senatoren in die Schranken weisen

Ähnlich äußert sich Dirk Thormann von der Sassnitzer Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD). „Man kann uns und den deutschen und internationalen Firmen doch nicht die Pistole auf die Brust setzen!“, empört er sich. Die Bundesregierung sollte gegensteuern und so reagieren, wie Trittin es vorgeschlagen hat. „Solche Leute (gemeint sind die Senatoren, die den Brief an den Hafen Mukran verfassten. Anm.d.Red.) muss man auch mal in die Schranken weisen.“ Gerd Slowy (Bürger für Sassnitz) rät einerseits zur Zurückhaltung. Die Vereinigten Staaten machten seit jeher ihre eigene Politik „und drücken dabei die übrige Welt an die Wand“. Man dürfe sich aber nicht alles gefallen lassen, pflichtet er dem Bundestagsabgeordneten Trittin bei. Was die wirtschaftliche Zusammenarbeit angehe, habe man in Deutschland und speziell auf Rügen sehr gute Erfahrungen mit den Russen gemacht. „Wenn es um den Umgang mit wirtschaftlichen Vertragspartnern geht, ist auf die deutlich mehr Verlass als auf die Amerikaner, wie das aktuelle Beispiel mal wieder zeigt.“

Juristisches Verfahren würde Zeit kosten

„Das Problem ist keins, das nur uns hier in Sassnitz angeht und auch keines, das wir hier lösen können“, sagt der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht. Das könnten globale Politiker nur gemeinsam –wenn sie denn willens sind. „ Kreml, Weißes Haus und Bundeskanzleramt müssen das auf diplomatischem Wege klären.“ Auf die Diplomatie setzt auch Stadtpräsident Norbert Benedict ( SPD) seine Hoffnung. „Man kann das natürlich tun, was Jürgen Trittin vorschlägt. Aber was bringt uns das?“ Ein juristisches Verfahren gegen den Senator Ted Cruz etwa würde Zeit kosten. „Letztlich könnten die Gerichte ein Urteil fällen. Ob das uns und den betroffenen Unternehmen Gerechtigkeit bringt, steht auf einem anderen Blatt.“ Die Firmen würden sich in der Zwischenzeit vom Standort Mukran verabschieden. „Dadurch würden wir nur noch mehr Porzellan zerschlagen.“

„Wir müssen zum Hafen stehen“, hatte Gerd Slowy gefordert. Das unterstreicht auch Norbert Benedict. Die Fraktionen der Stadtvertretung befassen sich gegenwärtig mit einem Brief, der die Mitarbeiter des von den USA bedrohten Hafens Mut machen soll. „Unser Ziel muss es sein, die Arbeitsplätze dort zu erhalten.“ Parallel dazu arbeitet die Stadt gemeinsam mit dem Land an einer Erklärung, in der sich beide positionieren und vermutlich dem gemeinsamen Hafen den Rücken stärken werden. „Was für andere Möglichkeiten haben wir denn?“, fragt Benedict.

Stadtvertretung wird keinen Antwortbrief schicken

In der Schublade bleibt dagegen der Brief, den die Stadtvertreter auf ihrer vergangenen Sitzung im September gemeinsam verabschiedet hatten. Er sollte eine Antwort auf die Drohung durch die US-Senatoren sein. Das Papier war unter dem Vorbehalt verabschiedet worden, dass der Geschäftsführer der Fährhafen Sassnitz GmbH es nicht für kontraproduktiv hält und es die Bemühungen um eine Lösung torpediert. In einer Aufsichtsratssitzung hat Harm Sievers offenbar davon abgeraten, den Brief abzusenden. Denn hinter den Kulissen sei die Geschäftsführung weiter in Verhandlungen mit den beteiligten Firmen und Politikern.

Von Maik Trettin