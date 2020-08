Washington/Sassnitz

Nach den US-Sanktionsdrohungen gegen den Fährhafen Sassnitz wegen seiner Rolle beim Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 zeigen sich Politiker und Bürger aus MV empört und kritisieren die Drohungen scharf.

„Es ist nicht die erste Drohgebärde und es wird sicher nicht die letzte sein“, sagte der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht (Linke) am Freitag auf OZ-Anfrage. Dennoch nehme er die Drohung sehr ernst. In einem Brief hatten drei US-Senatoren dem Hafen auf Rügen mit schweren Sanktionen gedroht. „Den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Aktionären der Fährhafen Sassnitz GmbH wird die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt und jegliches Eigentum oder Interesse an Eigentum, das sie in unserem Zuständigkeitsbereich haben, wird eingefroren“, heißt es in dem auf Mittwoch datierten Schreiben.

„Darin ist nicht nur von der Führungsetage die Rede, es werden auch Mitarbeiter ins Feld geführt. Das ist für mich der Gipfel der Unverfrorenheit“, empört sich Kracht. Er könne nicht nachvollziehen, dass ein souveränes Deutschland mit seiner Energiepolitik und beschlossenen Projekten in Form des Sassnitzer Fährhafens derartig angegriffen werde. „Trotzdem lassen wir uns nicht vorschreiben, wer in unseren Häfen anlegt und was wir für Projekte im Hafen Mukran durchführen“, betonte er.

Hafen lediglich für die Lagerung der Rohre verantwortlich

Im Hafen Mukran lagern die für die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline benötigten Stahlrohre. Sie sind vor Jahren in einer Fabrik in Mukran mit Beton ummantelt worden. Zwei russische Schiffe, die bereits im Hafen Mukran liegen, sollen die Pipeline vollenden. Zudem liegt im Sassnitzer Hafen ein Wohnschiff für rund 140 Arbeiter. Es wird vermutet, dass die an Bord der „Rossini“ lebenden Arbeiter mit dem Weiterbau der Gastrasse zu tun haben.

„Wir haben nichts falsch gemacht“, sagte Kracht. Die Ummantelung sei abgeschlossen. Der Hafen sei nun lediglich für die Lagerung der Rohre verantwortlich. Wann diese verbaut werden sollen, wisse er nicht. „Dafür ist Nord Stream 2 verantwortlich. Wenn es losgeht, werden wir informiert.“ Dies sei bisher nicht geschehen. Alles andere sei Spekulation.

Sassnitz im Fokus einer globalen Außenpolitik

Unterstützung fordert er nun von der Bundesregierung: „Wir sind als kleine Stadt in den Fokus einer globalen Außenpolitik gerückt, die nur in Berlin entschieden werden kann. Ich erwarte, dass es von dort aus klare Antworten in Richtung Washington gibt“, so Kracht.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) forderte eine Reaktion der Bundesregierung. „Die Drohungen sind absolut inakzeptabel. Wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Deutschland kann selbst entscheiden, woher und auf welchem Weg es seine Energie bezieht“, sagte sie am Freitag in Schwerin. „ Mecklenburg-Vorpommern hält am Bau der Pipeline fest. Ich erwarte auch von der Bundesregierung, dass sie diesen Erpressungsversuchen entschieden entgegentritt.“

Die linke Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner von der Insel Rügen fühlt sich an den Kalten Krieg erinnert. Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin nannte die Sanktionsdrohung eine „wirtschaftliche Kriegserklärung“.

Vorgehen ist eine Frechheit

Das Vorgehen der US-Senatoren sei „eine Frechheit“, betonte auch Bundestagsabgeordnete Claudia Müller ( Bündnis 90/Die Grünen). „Der Streit um die Pipeline ist ein innereuropäischer und sollte auch dort gelöst werden“, so Müller. Auch wenn man dort wegen der deutschen Alleingänge vermutlich wenig gewillt sei, Deutschland zu unterstützen. „Dass nun ausgerechnet der Hafen Sassnitz dies ausbaden soll, ist unsäglich.“

Mit Empörung reagierte auch die SPD-Bundestagsfraktion. „Der Brief trägt eine neo-imperialistische Handschrift und ist eine schwere Belastung für das transatlantische Verhältnis“, sagte Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer. Die ultimative Drohung einer befreundeten Nation gegenüber einem Hafen auf Rügen mit der wirtschaftlichen Zerstörung habe eine ganz neue, nicht akzeptable politische Qualität.

2019 erste Strafmaßnahmen gegen Nord-Stream-2-Unterstützer

„ Deutschland lässt sich nicht erpressen“, betont auch CDU-Bundestagsabgeordneter Eckhardt Rehberg. Die Forderungen nach einem Ausbaustopp von Nord Stream 2 seien größtenteils wirtschaftlich motiviert und „eine politische Unverschämtheit“.

Der Sassnitzer Stadtpräsident Norbert Benedict ( SPD) fühlt sich an die Drohungen erinnert, die US-Präsident Trump seinerzeit gegenüber Nordkorea ausgesprochen hatte. „Wir sollten versuchen, Polemik und Emotionen herunterzufahren und unsere Meinungen auf einer vernünftigen Ebene auszutauschen“, sagte er. Einen Anlass, eine Sondersitzung der Stadtvertretung einzuberufen, sieht Benedict bisher nicht.

Ende 2019 hatte US-Präsident Trump erste Strafmaßnahmen gegen Unternehmen ermöglicht, die am Bau von Nord Stream 2 beteiligt sind. Dazu gehören der russische Staatskonzern Gazprom sowie europäische Unternehmen. Kritiker werfen ihm vor, die Pipeline nur verhindern zu wollen, um mehr amerikanisches Flüssiggas in Europa verkaufen zu können.

