Rostock

Die Nachricht, dass Windkraftanlagen-Hersteller Nordex den Betrieb am Standort Rostock Ende Juni einstellen wird, hat nicht nur bei Betroffenen Enttäuschung hervorgerufen. Auch viele Leser sorgen sich um die Zukunft der Beschäftigten und des Landes als Standort für Industrie, sehen aber auch Versäumnisse.

Hans-Jürgen Donner vermutet: „Alles dem Profit und der Dividende geopfert. Der Börsenkurs stieg gleich um 20 Prozent. Toll für die Aktionäre, traurig für die Arbeiter und Angestellten.“ Michael Bosold ergänzt: „So ist das leider, heutzutage zählt nur noch der Aktionär, die Malocher, die alles aufrechterhalten, sind nur noch eine Nummer. Entweder sie werden ausgetauscht oder wie in diesem Fall: ‚Wir machen zu, wir sind satt.‘ Traurig.“ Bernd Funke befürchtet: „Langsam stirbt hier eine Region – aus wirtschaftlicher Sicht.“ Ernst Pelz könne sich gar vorstellen, dass noch mehr Betriebe die Segel streichen werden, wie etwa der Maschinenbau und Gastronomie-Unternehmen.“

Auch Frank Kruse fühlt mit: „Die Mitarbeiter können einem echt leid tun.“ Kruse sagt aber auch: „Aus unternehmerischer Sicht ist es aber verständlich. Wer soll bei diesen hohen Energiekosten und Steuern noch kostendeckend arbeiten? Wir produzieren in MV den Strom, zahlen aber die höchsten Strompreise im Land. Und der Staat packt immer wieder eine neue Steuer obendrauf. Die Ökosteuer sollte seinerzeit das Klima retten, nun soll es die CO2-Steuer schaffen. Was kommt als nächstes? Aber freut euch, Robert Habeck feiert den Wegfall (100 Euro circa für vier Personen) der EEG-Umlage als Wahnsinnsknüller.“

„Kein Wunder bei den hohen Lohnnebenkosten und Steuern“

Alex Wilhelm ist sich sicher: „Hätten wir hier in Deutschland anständige Arbeitsbedingungen für Selbstständige und Angestellte und Arbeiter, dann wäre ich selbstständig. Aber leider übertreibt es der Staat maßlos mit der Besteuerung und den Lohnnebenkosten sowie mit diversen anderen Kosten, die auch immer noch anfallen. Was bringt es denn, hier Umsatzmillionär zu sein, wenn die Zahlen letzten Endes doch nicht stimmen?! Ganz einfache Rechnung: Wenn der Aufwand größer als der Ertrag ist, wird die Tür zugeschlossen.“ Michael Bosold stößt ins gleiche Horn: „Schon mal selbstständig gewesen? Bei den hohen Lohnnebenkosten und Steuern, die man hier in Deutschland abdrücken muss, ist es kein Wunder, dass immer mehr auf der Strecke bleiben. Ja, ich bin dafür, dass wir Steuern zahlen müssen, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen und es nicht übertreiben.“

Stephanie Both bringt die Frage ein: „Warum wird die Wirtschaft in MV so vernichtet? Wir können doch nicht nur vom Handel und Tourismus leben.“ Jens Lunkowsky schließt an: „Wir in Mecklenburg-Vorpommern brauchen keine Jobs. Hier leben irgendwann nur noch Rentner und Hartz-IV-Empfänger, und es kommen noch die Urlauber. Geld verdienen geht dann nur noch im Hotel und der Gastronomie, aber auch nur in der Saison.“ Maik Reschke hält abschließend fest: „Man kann woanders mehr Gewinne machen.“

Von Juliane Lange