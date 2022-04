Rostock

Punkt 10.30 Uhr: Ein ohrenbetäubendes Hupkonzert donnert quer über den Nordex-Standort in der Hinrichshäger Straße im Norden Rostocks. Der Protest ist eröffnet, Geschäftsführer der IG Metall Rostock-Schwerin Stefan Schad ergreift das Wort: „Es ist auch ein politischer Skandal“. Die Menge applaudiert. Die Rotorblätter sollen zukünftig aus Brasilien und Indien kommen. Schlechtere Qualität über die Ozeane zu schippern, sei weder sozial noch ökologisch.

An der Demonstration gegen die Schließung des Standortes in Rostock am Montagvormittag beteiligten sich etwa 200 Nordex-Mitarbeiter. Auch betroffene Logistikunternehmen schlossen sich dem Protest an.

„Wir hängen nun in der Luft“

Insgesamt sind die Arbeitsplätze von 530 Mitarbeitern gefährdet. Einer von ihnen ist Jens Reppe. „Wir hängen nun in der Luft. Hier auf der Demo möchten wir zeigen, dass die Belegschaft zusammenhält“, sagt der 43-Jährige. Seit über zwölf Jahren sei der Rostocker als Projektingenieur in der Instandhaltung tätig, gerne habe er für das Unternehmen gearbeitet. Die Schließung könne er nicht nachvollziehen – vor allem in Hinblick auf die Energiewende.

Auch der Nachwuchs ist zur Demo gekommen: Christine Meyer ist Ende September bei Nordex als Praktikantin eingestiegen. Die 23-Jährige studiert Regenerative Energien in Stralsund und wollte bei dem Unternehmen Erfahrungen in der Windindustrie sammeln.

„Die Mitarbeiter sind unfair behandelt worden“, davon ist die Studentin überzeugt. Sie hätten von der Schließung zuerst über die Presse erfahren. „Respekt muss es auch gegenüber den Mitarbeitern geben“, so Meyer. Von der Führung des Unternehmens sei sie enttäuscht.

Was die IG Metall jetzt von Nordex fordert

Sollte es tatsächlich zur Schließung kommen, habe Nordex laut Schad drei klare Aufgaben. Zunächst sollten die Mitarbeiter eine Abfindung erhalten. „Die soll wertschätzend für das sein, was die Mitarbeiter in den letzten 20 Jahren produziert und geleistet haben“, so der IG-Metall-Geschäftsführer. Nordex müsse zudem die Gebäude und Flächen für andere Investoren und somit neue Arbeitgeber freigeben.

Und drittens: „Selbst wenn wir einen neuen Arbeitgeber finden, dann wird das nicht zum 1. Juli möglich sein, sondern wir brauchen Zeit“, so Schad. Dafür sei eine „vernünftige Transfergesellschaft“ nötig. Das erste Angebot von Nordex sei eine „Beleidigung“ gewesen, so der Chef des Betriebsrates, Thomas Theuer. Die Gewerkschaft sitzt nun mit dem Betriebsrat am Verhandlungstisch.

Auch Sozialsenator Steffen Bockhahn findet klare Worte: „Die Stadt hat viel in dieses Werk investiert. Es sollten so lange Rotorblätter hergestellt werden, wie es vernünftig ist – und nicht nur bis es sich nicht mehr rechnet“.

Der Konzern habe versagt, so Bockhahn. Sein Appell an die Mitarbeiter: „Lasst euch nicht abspeisen“.

Von Julia Kaiser