Der Windanlagenbauer mit Sitz in Rostock braucht wegen der Corona-Krise Liquiditätshilfen. Der Bund, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sind beteiligt. Bis Anfang August müsse das Problem gelöst sein, sonst drohten Probleme.

Zeit drängt: Land will mit 104 Millionen Euro für Nordex bürgen

