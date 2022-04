Rostock

 Während die rund 600 Fachkräfte des Nordex-Rotorblattwerkes in Rostock noch um ihre Zukunft bangen, gibt es für die Auszubildenen jetzt Sicherheit – und eine Perspektive: „Alle Auszubildenden können ihre Lehre bei Nordex fortsetzen“, kündigt Konzernsprecher Felix Losada auf OZ-Anfrage an. Im Sommer will Nordex sogar neue Azubis einstellen.

Besonders betroffen von der Werksschließung sind die angehenden Verfahrensmechaniker. Die Azubis im ersten und zweiten Lehrjahr können ihre Lehre auch nach der geplanten Werksschließung am 30. Juni fortsetzen. „Unter unserer Führung können sie den praktischen Teil der Ausbildung bei einem Kooperationspartner fortführen und die Ausbildung abzuschließen“, so Losada.

Kooperation mit Firma in Güstrow

Der Kooperationspartner hat nach OZ-Informationen seinen Sitz in Güstrow. Aus Mitarbeiterkreisen heißt es, es soll sich um die Firma TFC – Tools for Composite handeln. Nordex äußert sich dazu nicht. Die vier Azubis im dritten Lehrjahr könnten sich bei dem Kooperationspartner, so Losada, über Praktika für feste Jobs nach der Lehre empfehlen.

TFC-Geschäftsführer Guido Wittwer hingegen bestätigt die Zusammenarbeit: „Unser Unternehmen gibt es seit 14 Jahren, seit zehn Jahren arbeiten wir weltweit auch für Nordex“, so der Güstrower. Dass die Azubis nun in seinem Betrieb ihre Ausbildung fortsetzen sollen, sei für alle Seiten eine „Win-win-Situation“: „Wir machen nicht nur Rotorblätter, sondern arbeiten mit verschiedenen Materialien und Komponenten. Die Ausbildung wird also etwas ‚breiter‘“, sagt Wittwer. Und wenn die Nordex-Azubis die entsprechenden Leistungen zeigen, hätten sie bei TFC auch über die Lehrzeit hinaus eine Perspektive: „Wir suchen händeringend gut ausgebildetes Personal.“

Nordex sucht Lehrlinge

„Alle anderen Auszubildenden setzen ihre Ausbildung ganz normal an den anderen Nordex-Standorten fort“, sagt Losada. Gemeint sind die angehenden Elektroniker, Mechatroniker, Fachkräfte für Lagerlogistik und Industriekaufleute des Windrad-Bauers. Sie sollen unter anderem im Gondelwerk in der Rostocker Südstadt, am Standort Vögenteich oder in Hamburg weitermachen dürfen. „Für diese Berufe stellen wir auch weiter Auszubildende für den Start 2022 ein“, so Losada.

Von Andreas Meyer