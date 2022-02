Er war selbst Unternehmer, nun lenkt er die Geschicke Rostocks – und geht mit der Nordex-Spitze hart ins Gericht: Dass der Windanlagen-Bauer aus Rostock weggehen will, um in Indien Kosten zu sparen, habe mit unternehmerischer Verantwortung nichts zu tun, schimpft OB Claus Ruhe Madsen. An die Bundespolitik hat er klare Forderungen für solche Fälle.