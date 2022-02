Nordex in Rostock vor dem Aus? So bangen die Mitarbeiter um ihre Jobs

Rostock

Düstere Wolken hängen über dem Firmengelände des Windradbauers Nordex in der Hinrichshäger Straße in Rostock: Genauso trübe wie das Wetter sind aktuell die Aussichten für das Unternehmen, das am Rande des Seehafens die Rotorblätter für die Windkraftanlagen baut. Noch. Denn damit könnte schon bald Schluss sein. Nach OZ-Informationen überlegt die Nordex-Führung, große Teile der Rostocker Produktion ins Ausland zu verlagern. Ursache dafür sind Millionenverluste, die das Unternehmen künftig durch geringere Personal- und Energiekosten im Ausland vermeiden könnte.

Schon jetzt bezieht Nordex aus Kostengründen viele Teile für seine Rotoren aus China und Indien. Dort könnten offenbar künftig die kompletten Komponenten gefertigt werden. Pro Windkraftanlage ließen sich so bis zu mehrere 100 000 Euro einsparen. Rund 2000 Mitarbeiter sind zurzeit an den insgesamt zwei Unternehmensstandorten in der Hansestadt beschäftigt. Neben den Rotorblättern in Nienhagen werden in der Rostocker Südstadt die Technik-Gondeln für die Windräder gefertigt.

Dass einer oder beide Standort möglicherweise geschlossen werden, hat das Unternehmen bisher zwar nicht bestätigt. Aber sowohl Betriebsrats- als auch Gewerkschaftskreise bestätigen, dass es bereits seit Monaten Gerüchte über eine Verlagerung der Produktion bei Nordex gibt. Auch viele Mitarbeiter, die am Freitag zur Arbeit auf das Betriebsgelände kommen oder es verlassen, machen sich Sorgen um ihre Zukunft.

„Man hat ein komisches Gefühl und macht sich viele Gedanken“

„Man hat schon ein komisches Gefühl und macht sich viele Gedanken“, sagt ein junger Mann, der seinen Namen nicht nennen will. Dass der Standort möglicherweise geschlossen wird, habe er erst am Morgen aus der OSTSEE-ZEITUNG erfahren. Gerüchte gebe es seit Längerem, aber aus dem Unternehmen selbst kämen bisher keinerlei Informationen, beklagt er. „Ich arbeite seit acht Jahren in der Firma und bin eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker, da lässt sich zur Not sicher auch etwas anderes finden. Trotzdem habe ich mir in Rostock alles aufgebaut und will meine Heimat nicht verlassen“, gibt ein weiterer Mann zu bedenken.

Dass im Ausland produziert werde, sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Wenn es so kommen sollte, könne man dagegen sowieso nichts machen, sagt ein anderer, der seit 15 Jahren im Unternehmen arbeitet. Seinen Namen will in dieser schwierigen Situation niemand nennen. Aber Angst um den Arbeitsplatz, die Sorge, wie es weitergehe, gedrückte Stimmung – so ließe sich die Atmosphäre in der Belegschaft zurzeit am besten beschreiben.

„Diesen Standort zu schließen, wäre eine Katastrophe“

Am Corona-Test-Container auf dem Parkplatz des Unternehmens steht Rentner Eberhardt Müller mit seiner Familie in der Schlange. Auch er hört am Freitag zum ersten Mal von einer möglichen Schließung: „Bei Nordex arbeiten viele Bekannte von mir“, sagt er. „Nach der Werften-Insolvenz auch noch diesen Standort zu schließen, das wäre wirklich eine Katastrophe“, findet der 69-Jährige. „Was haben wir hier dann überhaupt noch an Industrie?“

Hinter den Kulissen soll die Landesregierung bereits mit Nordex verhandeln, um zumindest einen Teil der Jobs für MV zu retten. „Nordex war schon so oft in den Medien und wir bauen hier immer noch Rotorblätter“, gibt sich ein Mitarbeiter zuversichtlich. Er wolle erst mal abwarten, ob es wirklich so kommt. Mehr bleibt der Belegschaft zurzeit wohl auch nicht übrig. Für nächste Woche, sagt einer, sei eine Betriebsversammlung angesetzt. Vielleicht wisse man dann ja endlich mehr.

Von Stefanie Büssing