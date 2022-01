Nordic Yards interessiert an den Werften in Warnemünde und Stralsund

Wismar/Stralsund

Auch nach einem möglichen Aus der MV Werften könnte es an den Standorten Stralsund und Warnemünde weitergehen. Nordic Yards, bis 2016 Eigner der Werften, signalisiert seit längeren Interesse an einer Übernahme. Auf lange Sicht könnten an beiden Standorten zusammen bis zu 1300 Jobs entstehen, erklärte Geschäftsführerin Olga Scholtz am Freitag. Haupttätigkeitsfeld solle der Bau von Converter-Plattformen für den Offshore-Windkraftsektor sein.

Allein 950 Jobs wären am Ende in Warnemünde möglich. „Wir haben schon vor längerer Zeit ein Konzept an die MV Werften eingereicht“, so Scholtz. Die Idee sei gewesen, nebeneinander in der Werft zu produzieren. „Das Konzept sah ein Joint Venture vor.“ Leider habe es von den MV Werften „nie eine Rückmeldung gegeben“. Inhaber von Nordic Yards ist der Russe Witali Jussufow.

Idee: 950 Jobs in Warnemünde, 350 in Stralsund

Scholtz bekräftigt das Interesse von Nordic Yards, die Warnemünder Werft zu übernehmen. Ihr Unternehmen habe viele Anfragen von Energiekonzernen, die Plattformen brauchen. Die Aufträge gingen jetzt nach Spanien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate, dabei habe Nordic Yards vorhandenes Know-how, dies in MV zu tun. Nach einer Konzeptionsphase könnten nach weiteren 1,5 bis zwei Jahren bis zu 950 Beschäftigte auf der Werft eingesetzt werden. Der Plan: der Bau von parallel zwei Plattformen. „Das hat mit der Dock-Kapazität zu tun“, so Scholtz.

In Stralsund sei Nordic Yards mit Verhandlungen deutlich weiter. Die MV Werften hätten Interesse bekundet. Die Stadt plant dort den Kauf des Werft-Areals für ein maritimes Gewerbegebiet. Nordic Yards könne sich dort Reparatur und Modernisierung von Schiffen vorstellen. Außerdem den Bau von Fundamenten für Converter-Plattformen. Zusammen wären hier mittelfristig dann bis zu 350 Beschäftigte möglich.

Scholtz: „Wir verlieren Zeit und Projekte“

Nordic Yards drängt. „Wir haben einen exzellenten Ruf und keine Schulden“, wirbt Scholtz für ihr Unternehmen. Am Markt sei die hohe Qualität der Plattformen, die einst in MV gebaut wurden bekannt. Das Geschäft mit Offshore-Plattformen boome durch die Energiewende. Aber Deutschland drohe den Anschluss zu verlieren. „Wir verlieren Zeit und Projekte“, so Scholtz. Schlecht wäre eine Insolvenz der MV Werften mit anschließender langatmiger Betreuung durch einen Insolvenzverwalter. „Ich fürchte, dass wir dann noch lange in Untätigkeit sitzen.“

Mit der Landesregierung habe Nordic Yards bereits diverse Gespräche geführt. Es wäre immer noch möglich, dass Genting und Nordic Yards „eine Koalition“ bilden, so Scholtz.

Von Frank Pubantz