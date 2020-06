Norderney/Scharbeutz

Wegen der steigenden Temperaturen und dem Beginn der Sommerferien in mehreren Bundesländern fahren viele Touristen nach MV. Weil Auslandsurlaub in diesem Jahr wegen Corona weitgehend ausfällt, fürchten viele einen Ansturm. Doch der Tourismusverband bleibt entspannt.

Im Nachbarland Schleswig-Holstein kam aber der Ansturm am Sonnabend. Tagestouristen sorgten dafür, dass in Scharbeutz ( Kreis Ostholstein) die Anreise nicht mehr möglich war.

Norderney ordnet Maskenpflicht an

Norderney ordnete indes per Allgemeinverfügung eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in mehreren besonders hoch frequentierten Straßen in der Stadt Norderney an, die zunächst bis zum 19. Juli gelten soll. Betroffen seien die Strandstraße, die Poststraße, die Friedrichstraße zwischen Heinrich- und Bismarckstraße sowie die Schmiedestraße, hieß es in einer Mitteilung.

Vier Straßen von der Maskenpflicht betroffen

Allein bei einer Norderney-Tagesgästezahl von etwa 4500 werde die eigentliche Einwohnerzahl von rund 6000 bereits nahezu erreicht, hieß es in einer Mitteilung. Hinzu komme die Zahl der Übernachtungsgäste mit 25.000 Personen pro Nacht.

