Rostock

Am Mittwoch wollen Bund und Länder den Corona-Fahrplan für die kommenden Wochen und für Weihnachten aushandeln. Obwohl noch nichts entschieden ist, sickerten erste Details und Entwürfe bereits durch.

MV könnte demnach möglicherweise schon früher aus dem Lockdown aussteigen. Aber nicht alle Landkreise haben niedrige Ansteckungszahlen – wenn MV früher aus dem Teillockdown aussteigen will, müsste sich die Situation hier verbessern.

Reaktionen aus MV auf einige Streitpunkte:

Warum haben einige Landkreise deutlich höhere Fallzahlen?

Zwei Landkreise in MV sind offiziell Risikogebiet: Nordwestmecklenburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 85 sowie Vorpommern-Greifswald (76). Vorpommern-Rügen (27) und der Landkreis Rostock (31) weisen dagegen weniger als 35 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage auf.

In Vorpommern-Greifswald vermutet Vize-Landrat Dietger Wille ( CDU), dass mehrere Faktoren zu den erhöhten Infektionszahlen führen. In der Region Uecker-Randow gibt es viele Pendler, die zur Arbeit nach Berlin fahren. Andere kommen aus Polen zum Arbeiten her, beides sind Hochrisikogebiete. Den Anfang machten im Oktober wahrscheinlich Urlaubsheimkehrer, so Wille: „Im Sommer hatten wir praktisch kaum noch Fälle. Zwei Wochen nach den Herbstferien gingen die Zahlen nach oben.“

„Warum das so ist, wissen wir nicht“, sagt Nordwestmecklenburgs Kreissprecher Christoph Wohlleben zu den erhöhten Zahlen seines Kreises. Es gab keine Hotspots mit dutzenden Fällen, lediglich zwei, drei Ansteckungsereignisse in einem Landwirtschaftsbetrieb und bei zwei Familien. Anfang November zu Beginn des Teillockdowns stand die Corona-Ampel für Nordwestmecklenburg mit unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 noch auf Gelb. Seitdem ist sie gestiegen. „Der Teillockdown greift noch nicht“, sagt der Sprecher.

Wie kommen die Pläne für eine Maskenpflicht im Unterricht an?

Unterricht bald nur noch mit Mund-Nasen-Bedeckung? Die Entwürfe für den Corona-Gipfel am Mittwoch sehen eine umfassende Maskenpflicht an Schulen vor – auch im Unterricht ab Klasse 7. Der Landeselternrat im Nordosten lehnt das ab. „Dafür besteht in MV aufgrund des vergleichsweise günstigen Infektionsgeschehens kein Anlass“, sagt der Vorsitzende Kay Czerwinski. Im Nordosten gebe es – im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl – bisher nur verschwindend wenige Ansteckungen. Czerwinski: „Eine Maskenpflicht im Unterricht halte ich deshalb für extrem problematisch.“

Sollen Unternehmen Weihnachten schließen?

Vom 21. Dezember bis 3. Januar soll in den Betrieben möglichst nicht gearbeitet werden, auch um das Infektionsrisiko bei Familientreffen nicht weiter zu erhöhen. Das schlägt das Papier der SPD-Bundesländer vor. Sven Müller, Geschäftsführer beim Arbeitgeber-Verband MV zeigt sich grundsätzlich offen: „Die Unternehmerinnen und Unternehmer werden aus eigenem Verantwortungsbewusstsein für ihre Beschäftigten und deren Familien abwägen, ob eine Betriebsschließung in dem vorgeschlagenen Zeitraum umsetzbar ist.“

Fallen Weihnachtsgottesdienste aus?

Die Kirchen in MV entwickeln seit Wochen Konzepte, mit denen die Weihnachtsgottesdienste unter den gestiegenen Sicherheitsanforderungen doch noch stattfinden können. „Einige Gemeinden planen mit Eintrittskartensystemen, um die Zahl der Besucher zu kontrollieren“, sagt Sebastian Kühl, Sprecher der Pommerschen Evangelischen Kirche. Das gilt beispielsweise für den Schweriner Dom.

In Stralsund soll es allein an Heiligabend zwölf verschiedene Gottesdienste geben, drei- bis viermal so viele wie sonst üblich. Die Rostocker Innenstadtgemeinde plant einen Wandelgottesdienst, bei dem die Teilnehmer durch die Kirche von Station zu Station gehen. „Religiöse Zusammenkünfte mit Großveranstaltungscharakter gilt es zu vermeiden“, heißt es in dem SPD-Entwurf für die Sitzung am Mittwoch über die Weihnachtsgottesdienste.

Von Gerald Kleine Wördemann