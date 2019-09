Mecklenburg-Vorpommern wird von der Bertelsmann-Stiftung erneut wegen des schlechten Betreuungsschlüssels in den Kitas kritisiert. Im Nordosten müsse ein Erzieher im Schnitt sechs Kinder mehr betreuen als in Baden-Württemberg. In Rostock musste am Montag eine Kita geschlossen werden, weil kein Erzieher mehr da war.