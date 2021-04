Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gehen am Montag alle Kitas in MV wieder in die Notfallbetreuung. Das bedeutet, dass Kinder nur in die Kita dürfen, wenn ein Härtefall vorliegt oder ihre Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Wer die Notfallbetreuung beantragen kann und was dafür nötig ist, erfahren Sie hier.