„Die Kita wird von den Eltern nicht mehr betreten“, weist ein Schild vor der Kita „Tierhäuschen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Rostock auf die neue Situation hin. Seit Montag (19. April) ist MV erneut im harten Lockdown, die Kitas sind nach fast einem Jahr das erste Mal offiziell wieder geschlossen, ebenso die Schulen. Notbetreuung wird bis inklusive der sechsten Klasse angeboten – in Härtefällen und für Eltern in systemrelevanten Berufen. Das „Tierhäuschen“ ist am Montag dennoch zu 60 Prozent ausgelastet – 70 von 117 Kindern sind da.

„Wir haben heute noch einen Übergangstag, damit sich alle Eltern organisieren können. Spätestens ab Mittwoch wissen wir dann, wer in Notbetreuung ist“, sagt Leiterin Susanne Fischer-Soyeaux. Sie rechne damit, dass es noch mehr Kinder werden. „Einige Eltern haben uns schon informiert, dass sie diese Woche noch abgedeckt bekommen und die Kinder ab nächster bringen.“

Unklarheit über Antragsformulare brachte Ärger

Organisatorisch war die Vorbereitung auf die Schließung eine große Herausforderung, wie die Leiterin berichtet: „Mittwoch haben wir die Info bekommen, Donnerstag und Freitag waren eigentlich schon Übergangstage, aber wir haben erst Freitagmittag erfahren, dass es nun doch keine neuen Antragsformulare gibt, sondern die alten gelten.“ Viele Eltern seien verunsichert gewesen, ob sie nun als systemrelevant gelten.

„Dass die Regierung mal wieder nicht richtig vorausgeplant hat, gerade was die Formulare betrifft, ist unterste Schublade“, moniert auch Eileen Häusler (28), deren Sohn die ASB-Kita besucht. Da sie Erzieherin in Ausbildung ist, hat sie Anspruch auf Notbetreuung, wusste aber auch am Montag noch nicht, ob sie ihr Kind direkt abgeben kann.

Für die Kleinen ist dieser Morgen eine völlig neue Situation: „Die Kinder werden ab sofort von außen an den Gruppenräumen abgegeben – zum Glück ist das bei uns möglich. Doch dass sie sich alleine ausziehen müssen und nicht von Mama oder Papa begleitet werden, hat viele verunsichert“, erzählt Fischer-Soyeaux. Die Bereiche bleiben drinnen strikt getrennt. Das bedeutet auch für die Erzieher eine höhere Belastung: „Wir mussten den gesamten Dienstplan umschmeißen, um alle Schichten abzudecken.“

Die Kita „Tierhäuschen“ im Rostocker Stadtteil Reutershagen darf von Eltern ab sofort nicht mehr betreten werden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Kitas bis zur Hälfte voll

„Bei uns klingeln heute die Telefone heiß“, berichtet Kathleen Lührs, Bereichsleiterin der Kitas der Volkssolidarität in Rostock. „Ich gehe davon aus, dass wir diesmal mehr Kinder haben werden als im letzten Jahr, da ein systemrelevanter Elternteil ausreicht“, meint sie. Am Montag habe sie aber noch keinen Überblick über die Zahlen. „Wir müssen noch alle Anträge prüfen.“

Die rund 70 Einrichtungen des Instituts Lernen und Leben (ILL) seien im Schnitt zu 30 bis 50 Prozent ausgelastet. „Nur die Kita ‚Gewächshaus‘ ist zu knapp 85 Prozent voll, was aber an der Nähe zur Rostocker Unimedizin liegt“, erzählt Geschäftsführer Sergio Achilles. Im Hortbereich seien es tendenziell weniger Kinder, im Krippenbereich habe man die meisten.

Sergio Achilles, Geschäftsführer des Instituts Lernen und Leben, verzeichnet in seinen Kitas eine Auslastung von 30 bis 50 Prozent. Quelle: MARGIT WILD

Auch in Wismar wird von ähnlichen Zahlen berichtet: „Unser Hort ist zu 40 Prozent ausgelastet, die Kita ‚Brummkreisel‘ nur zu 30, dafür das Hanseatenhaus zu 60“, sagt Wiebke Mantei, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Felicitas GmbH. Positiv sei, dass man auf die Erfahrungen von vergangenem Jahr zurückgreifen könne.

In Vorpommern-Greifswald sind die Kitas aufgrund der hohen Inzidenz bereits seit Mittwoch im Notbetrieb. „Von Schließung kann aber keine Rede sein“, erzählt Achim Lerm, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Hanse-Kinder in Greifswald. Von knapp 2000 Kindern in Kitas und Hort habe man für rund 1100 Kinder die Notbetreuung genehmigt. „Im Durchschnitt sind unsere Einrichtungen zu 50 Prozent voll. Das ist kein Vergleich zu der Situation 2020“ sagt Lerm.

Achim Lerm, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Hanse-Kinder in Greifswald, meint, dass angesichts der Zahlen nicht davon gesprochen werden kann, dass Kitas nun zu sind. Quelle: Petra Hase

Wie viele Kinder landesweit tatsächlich in Notbetreuung sind, das könne man in dieser Woche noch nicht sagen, heißt es aus dem Sozialministerium. „Wir wollten die Einrichtungen nicht zusätzlich belasten, indem sie uns jetzt schon die exakten Zahlen melden müssen“, erklärt Sprecher Alexander Kujat.

Eltern an Belastungsgrenze: Langfristige Lösungen nötig

Doch nicht nur die Einrichtungen leiden. „Die Erschöpfung bei den Eltern ist groß“, bedauert Bastian Schwennigcke vom Kita-Stadtelternrat-Rostock. Er hätte sich gewünscht, dass die Eltern mehr Vorlaufzeit gehabt hätten, um sich auf die veränderte Situation einzustellen. Außerdem sei eine flexiblere Handhabung in Sachen Notbetreuung nötig: „Auch Familien im Homeoffice können ihre Kinder nicht zwangsläufig zuhause betreuen.“ Lührs von der Volkssolidarität weiß außerdem, dass bei vielen Eltern, die in Baumärkten, Blumenläden oder beim Friseur arbeiten, das Verständnis fehle. „Diese Läden haben offen, als systemrelevant gelten die Angestellten aber nicht.“

Schwennigcke plädiert dafür, mehr in langfristige Maßnahmen zu investieren wie Be- und Entlüftungssysteme. „Zum wiederholten Male stehen Mütter und Väter massiv unter Druck – mit offenem Ausgang für Wochen.“

Bastian Schwennigcke vom Kita-Stadt-Elternrat-Rostock versteht die Notwendigkeit des Lockdowns, plädiert aber für einen anderen Umgang in Sachen Kitas. Quelle: Klaus Amberger

Kaum möglich, Kindern zuhause gerecht zu werden

Eine davon ist Nadine Gröger. Die 37-Jährige aus Beselin (Landkreis Rostock) ist Mutter von einem dreijährigen und einem neun Monate alten Sohn. „Ich bin zum Glück noch in Elternzeit, aber auch für mich ist das eine schwierige Situation“, erzählt sie. Nach einem Jahr habe sie nicht mehr damit gerechnet, dass es noch mal zu einer Kita-Schließung kommt. „Das ist so schlimm für die Kinder. Ich kann meinem Großen einfach nicht das Programm bieten, das er in der Kita bekommen würde.“

Nadine Gröger und ihre Kinder Noah (9 Monate, l.) und Matteo (3) genießen den ersten Tag des Lockdowns zuhause im Garten. Doch die Mutter ist sich sicher: „Am Ende der Woche habe ich ein völlig unausgelastetes Kita-Kind.“ Quelle: Frank Söllner

Die Zweifach-Mama genieße die Zeit mit ihren Kindern, doch über so viele Wochen sei es kaum zu bewältigen, beiden gerecht zu werden. Zumal die Kauffrau, die Corona auch den Job gekostet hat, sich derzeit bewerben müsse. „Dafür bleibt nur der Abend. Und muss ich zu einem Bewerbungsgespräch, muss sich mein Mann freinehmen“, erzählt sie. Sie verstehe nicht, warum man mit den Maßnahmen wie Schnelltests, die Kitas nicht offen lassen könne.

Vormittags Kinderbetreuung, nachmittags Homeoffice

Auch Rita Seidel aus Pastow (Landkreis Rostock) muss mit ihrer gut einjährigen Tochter zuhause bleiben. „Ich arbeite im Rostocker Rathaus, bin aber nicht systemrelevant. Wir denken von Woche zu Woche. Erstmal bin ich im Homeoffice, zum Arbeiten bleibt aber nur die Mittagszeit und die Zeit ab 16 Uhr, wenn mein Mann da ist.“ Das sei eine enorme Doppelbelastung. Besonders traurig finde sie es aber für ihre Tochter, die gerade erst die Eingewöhnung hinter sich hat. „Für ihre Entwicklung ist das ein Rückschritt. Eltern können keine Kinder ersetzen.“

