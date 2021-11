Notbetrieb in Rostocker Tierklinik: So läuft der Umzug der Hunde und Katzen

Rostock

Umzugskisten packen, ausräumen und wieder einräumen. In der Rostocker Tierklinik läuft der Umzug auf Hochtouren. Hier und da wird noch gebohrt und neue Geräte werden zusammengebaut.

Während sich am Montag noch die leeren Kartons in den Räumen des alten Gebäudes stapelten, sind jetzt schon viele Schubladen wieder gefüllt. „Es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis sich alle an die neue Ordnung gewöhnt haben“, sagt Heike Rudnick und deutet auf die Schränke in einem Behandlungsraum. Die Pressesprecherin war aber auch erstaunt, wie viel am Montag bereits geschafft wurde. „Wir liegen gut in der Zeit.“

In dieser Woche ist die Klinik in der Thierfelderstraße 19 D nur im Notbetrieb. Alle geplanten und vermeidbaren Behandlungen werden laut der Klinik ausgesetzt. Ein Notfall, der sich jedoch nicht verschieben ließ, war die neunjährige Hündin Anka. Sie wurde von einem Keiler gebissen und musste in der Tierklinik behandelt werden. Jetzt ist sie wieder wohlauf.

Zur Galerie Ab Montag (29. November) ist die neue Tierklinik für die tierischen Patienten wieder normal geöffnet. In dem neuen Gebäude gibt es mehr Platz und eine neue technische Ausstattung.

Auszubildende Tjadina führt die Kleine Münsterländerin an der Leine zum neuen Gebäude, auf dem Weg dahin wird ein Stopp auf der kleinen Grünfläche eingelegt. Laufen ist für die Hündin kein Problem. Als Motivation gibt es noch ein paar Leckerlis.

Ihr Aufenthalt in der Klinik ist aber nur von kurzer Dauer, sie darf bald wieder von ihren Besitzern gekuschelt werden. „Aktuell sind etwa fünf bis sechs Hunde noch in der Klinik“, schätzt Rudnick.

Neue Tierklinik nur wenige Meter entfernt

Ein „großes Glück“ für die Tierklinik in Rostock ist, dass das neue Gebäude nur wenige Meter entfernt auf demselben Grundstück steht, findet die Sprecherin. Das erleichtere den Umzug enorm. Noch ist der Eingang der neuen Klinik hinter dem alten Gebäude und den Containern versteckt, im nächsten Jahr sollen diese aber abgerissen werden. Auf der Fläche soll ein Parkplatz entstehen, teilt Heike Rudnick mit.

Die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik packen in dieser Woche mit an. Jeder sei für einen Bereich zuständig. Zuvor wurde noch einmal alles gesichtet, aussortiert und gereinigt, bevor es in die neuen Räumlichkeiten kommt. Am Montag wurden bereits kiloweise Futter in den neuen Lagerraum gebracht, auch der Wäscheraum ist schon mit Decken für die Tiere bestückt.

Doppelt so viel Platz wie vorher

Der neue Anmeldebereich wirkt modern, warmes Licht erhellt den Raum und Hunde- und Katzenbereiche sind voneinander getrennt. Sind die neuen Räumlichkeiten der Tierklinik wieder eröffnet, können etwa dreimal so viele Katzen und Hunde aufgenommen werden wie bisher, denkt Rudnick. Platz gibt es jetzt genug. Mit circa 1700 Quadratmetern ist die neue Klinik fast doppelt so groß wie die alte. Gab es vorher zwei OP-Plätze, erhöht sich die Anzahl nun auf sechs.

Mehr Platz bedeutet auch, dass mehr Patienten behandelt werden können, das erfordere wiederum mehr Mitarbeiter. „Wir leiden, wie viele andere Branchen, unter Fachkräftemangel“, erklärt Rudnick. Aktuell seien sie auf der Suche nach Verstärkung. Zudem sei auch die Arbeit mehr geworden. „Durch Corona haben sich viele Menschen ein Haustier geholt“, resümiert die Pressesprecherin, die mit ihrem Mann selbst zwei Hunde hat.

Neue technische Geräte sorgen für bessere Qualität

Auch technische Geräte wurden neu angeschafft, wie ein CT aus der Humanmedizin und ein MRT. Durch die neue Technik erhöhe sich auch die Qualität, wie Rudnick sagt. Besonders freue sie sich darüber hinaus über den Apothekencomputer. Der ist neu in der Tierklinik und soll die Medikamentenausgabe vereinfachen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Tierärzte können in dem Neubau von ihrem Arbeitsplatz aus ihre Patienten durch eine Glasscheibe beobachten. „Wir haben hier eine Rund-um-die -Uhr-Betreuung, 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr“, sagt die Pressesprecherin.

Nach zwei Jahren Bauzeit soll die neue Tierklinik am kommenden Montag (29. November) wieder für Patienten geöffnet sein. Drei Millionen Euro habe der Bau Rudnick zufolge gekostet.

Von Gina Henning