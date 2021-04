Rostock

Ab Montag ist der Besuch für Kinder in MV in Kindertageseinrichtungen (Kita, Hort, krippe) wieder in vielen Fällen untersagt. Das bedeutet viel Organisation für die Eltern und eine große Herausforderung für die Kinder.

Weil nicht alle Eltern mit ihren Kindern zuhause bleiben können, gibt es auch in diesem Lockdown wieder eine Notfallbetreuung. Wir erklären, wer sie nutzen darf und was es dabei zu beachten gilt.

Lockdown: Ab wann darf mein Kind nicht mehr in die Kita?

Laut eines Rundbriefes des Sozialministeriums MV sollen Kinder schon ab dem 15. April nicht mehr in die Kita gehen, da der kritische Inzidenzwert von 150 am Mittwoch (14. April) überschritten wurde. Da jedoch nicht alle Eltern die Kinderbetreuung so schnell organisieren können, gibt es eine Übergangsregelung vor zwei Tagen, die besagt, dass Kinder auch noch am Donnerstag und Freitag in die Kita gebracht werden können und die Notfallbetreuung ab Montag greift.

Was, wenn der Inzidenzwert von 150 in meiner Stadt/ meinem Landkreis noch nicht überschritten ist?

„Das landesweite Kita-Besuchsverbot mit Notfallbetreuung tritt am kommenden Montag, den 19. April auch für die Landkreise und kreisfreien Städte in Kraft, in denen die Inzidenz noch unter 150 beträgt“, teilte Sozialministerin Stefanie Drese am Mittwoch nach einer Beratung mit dem Expertengremium Kindertagesförderung mit.

Was bedeutet Notfallbetreuung?

In Ausnahmefällen, darf Ihr Kind die Notfallbetreuung in der Kita in Anspruch nehmen. Das ist abhängig von beruflichen und sozialen Faktoren. Es gibt zum einen die Härtefallregelung, die besagt, dass ein Kind in die Kita darf, wenn wegen einer Kindeswohlgefährdung der Besuch einer Kindertageseinrichtung erforderlich ist. In begründeten Einzelfällen ist dies auch bei Kindern aus stationären und teilstationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Kindern von Alleinerziehenden möglich. Wenn mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet und die private Kinderbetreuung nicht anderweitig organisiert werden kann, ist es ebenfalls möglich die Notfallbetreuung in Anspruch zu nehmen.

Wer trifft die Entscheidung über einen Härtefall?

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe entscheidet, ob ein Härtefall vorliegt. Die Entscheidungsbefugnis kann die Jugendhilfe jedoch auch auf die Kita übertragen.

Gelten die gleichen Berufe als systemrelevant, wie im vergangenen Lockdown?

Ja. Laut Alexander Kujat, Pressesprecher des Bildungsministeriums, sollen an der Liste keine Änderung vorgenommen werden. „Die Liste wurde im Verlauf des ersten Lockdown erstellt und hat sich in der Anwendung und Kommunikation bewährt.“

Welche Berufe gelten als systemrelevant? (Notfallbetreuung möglich)

Sämtliche Berufe im medizinischen Gesundheits- und Pflegebereich gelten als systemrelevant (Krankenschwestern, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Psychotherapeuten, Hebammen, Apotheker, Medizinproduktionshersteller und Sanitätshäuser), aber auch Berufe bei Krankenkassen oder unterstützenden Bereiche der medizinischen Gesundheit und Pflege (Reinigung, Wäscherei, Essensversorgung und Verwaltung). Auch wer in einer staatlichen Verwaltung arbeitet, kann die Notfallbetreuung nutzen. Das betrifft unter anderem die Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, Verfassungsschutz, Arbeitsagentur, Hochschulen, Regierung und Finanzverwaltung.

Außerdem dürfen Arbeiter in Justizeinrichtungen, der Justiz-, Maßregel-, Abschiebungshaftvollzugsdienst und Rechtsanwälte und Notare die Notbetreuung für Kinder in Anspruch nehmen. Auch Schulen, Kinder- und Jugendhilfen, Behindertenhilfen und Krisen- und Konfliktberatungen sind systemrelevant, ebenso wie alle Bereiche der Lebensmittelversorgung (Landwirtschaft, Fischereiwirtschaft, Drogerien und Logistik).

Weitere Berufsfelder in denen die Notbetreuung beantragt werden kann, sind: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Kraftstoffversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Tankstellen, Informationstechnik und Telekommunikation, Finanz- und Versicherungswesen, Steuerberatung, Öffentlicher Personennah- und Personenfern- sowie Güterverkehr, Flug- und Schiffsverkehr, Post- und Paketzustelldienste, Bestattungen, Sicherheitsdienste und Reinigungsdienste. Auch Medien, wie Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und Krisenkommunikation sind notfallbetreuungsberechtigt. Genauer können Sie die berechtigten Berufe auf der Website der Regierung nachlesen. Die Notfallbetreuung richtet sich dabei nach den Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen.

Wie muss ich belegen, dass mein Kind in die Notfallbetreuung darf?

Zwei Dokumente sollen laut Sozialministerium belegen, dass Ihr Kind in die Notfallbetreuung darf. Zum einen müssen Sie als Eltern eine Erklärung vorlegen, dass eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll organisiert werden kann. Außerdem muss der Arbeitgeber erklären, dass Sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten und die Präsenz am Arbeitsplatz nötig ist. „Kritische Infrastrukturen sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere ernsthafte Folgen eintreten würden“, erklärt Kujat der OZ.

Woher bekomme ich dieses Schreiben, wenn ich selbstständig bin?

Selbstständige müssen ebenso eine Erklärung vorlegen, dass die Kinderbetreuung nicht anders zu organisieren ist. Wenn sie keinen Arbeitgeber haben, können Sie das zweite Dokument als Selbsterklärung ausfüllen.

Wann muss ich mein Kind für die Notfallbetreuung anmelden?

Laut Alexander Kujat, Pressesprecher des Bildungsministeriums, sollen am Donnerstag oder Freitag die Anmeldungen und Bescheinigungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung vorliegen. Wenn das erst am Montag möglich ist, soll es jedoch auch keine Probleme geben, sagt Kujat. „Wir empfehlen auf alle Fälle ein Gespräch mit der Kita-Leitung“, so der Pressesprecher.

Von Nora Reinhardt