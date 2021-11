Notruf in MV ausgefallen: Was mache ich, wenn 110 und 112 nicht funktionieren?

Rostock/Neubrandenburg

Bundesweit ist es in der Nacht zu Donnerstag für etwa 70 Minuten zum Ausfall der Notrufnummern gekommen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern waren kurzzeitig landesweit die 110 und in Teilen auch die 112 nicht erreichbar. Gegen 5.45 Uhr waren die Probleme in den Bereichen der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg dann wieder behoben.

Doch was war der Grund für den Ausfall? Und wie bekomme ich in so einem Fall trotzdem Hilfe? Die OZ fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Was war der Grund für den Ausfall des Notrufes 110 und 112 in MV?

Grund für den Ausfall war eine technische Störung der Telekom, die nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr zuständig sind. „Ursächlich für die Störung war vermutlich die Einbringung einer neuen Software, die zuvor ausführlich getestet worden war und keinerlei Auffälligkeiten gezeigt hatte. Einen Hackerangriff können wir aktuell ausschließen“, teilt ein Telekom-Sprecher mit. „Die detaillierte Analyse dauert an.“

Kam es in dieser Zeit zu größeren Zwischenfällen bei der Polizei in MV?

Nein. „Aus polizeilicher Sicht war der Ausfall zu einem dankbaren Zeitpunkt“, sagt die Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock, Sophie Pawelke. „An einem Freitagabend oder am Wochenende wäre es eine Katastrophe gewesen.“ Sie wisse aktuell nur von zwei Fahrkartenautomaten in Papendorf (Kreis Rostock), die zu diesem Zeitpunkt gesprengt worden sind. „Zeugen des Vorfalls sind eventuell also nicht durchgekommen.“

Was mache ich, wenn der Notruf 110 und 112 in MV ausfällt?

Bei regionalen Ausfällen ist das eigentlich kein Problem, sagt Sophie Pawelke. „Sollte nur ein Präsidium betroffen oder dort alle Leitungen besetzt sein, greift das Rückfallnetz“, erklärt die Polizeisprecherin. Das bedeutet, dass der Anrufer automatisch an die Rettungsleitstelle des Nachbarpräsidiums umgeleitet wird. „Auf diese Weise wird der Notfall auf jeden Fall aufgenommen und die Einsatzkräfte verständigt.“ Eine regionale Störung bekommt man also meistens gar nicht mit.

Und wenn es eine bundesweite Störung des Notrufes gibt?

Dafür gibt es leider nicht so eine komfortable Lösung. Doch auch dann gibt es Alternativen. Eine Möglichkeit ist, sich die örtlichen Festnetznummern von der jeweiligen Polizei, Einsatzleitstelle, Feuerwehr oder dem nächsten Krankenhaus rauszusuchen. Diese funktionieren auch, wenn 110 oder 112 ausgefallen sind.

Die Polizeinummern findet man laut Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, auf www.polizei.mvnet.de. „Die Einsatzleitstellen sind unter 0395 / 55 822 223 und 038 208 / 888 21 10 erreichbar“, fügt sie hinzu.

Die Telefonnummern der sechs Berufsfeuerwehren des Landes finden Sie übersichtlich auf der Website der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland. Freiwillige Feuerwehren sind meistens nicht rund um die Uhr besetzt.

Bei medizinischen Notfällen sollte man sich an das nächstgelegene Krankenhaus wenden. Der ärztliche Bereitschaftsdienst, der unter der 116 117 erreichbar ist, hilft außerhalb der Sprechstundenzeiten bei Erkrankungen, mit denen man sonst in die Praxis gehen würden und deren Behandlung nicht bis zum nächsten Tag warten kann. In lebensbedrohlichen Fällen ist er jedoch nicht der richtige Kontakt.

Von Ann-Christin Schneider