Novum in MV: Radegaster Wehr bekommt erstes Modul-Gerätehaus

Radegast

Es ist ein Novum in MV: Die Feuerwehr im Satower Ortsteil Radegast bekommt als erste Wehr im Nordosten ein neues Gerätehaus in Modulbauweise. Der Neubau wird an der gleichen Stelle des bestehenden Gebäudes errichtet. Vorteil: „Wir gewährleisten effiziente Bauzeiten und viel Qualität“, erklärt Stephan Jungblut, Ingenieur für Sicherheit und Gefahrenabwehr bei der Hundertzwölf Modulbau GmbH, die den Bau des neuen Gerätehauses plant und umsetzt. „Dank standardisierter Bauweisen erreichen wir bis zu 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber vergleichbaren Feuerwehrhäusern.“ Dabei würden sich unterschiedliche modulare Konzepte dem jeweiligen Bedarf anpassen, macht Jungblut deutlich.

Für Satows Bauhof-Leiter Marco Schultz eine sinnvolle Entwicklung: „Diese neue Modulbauweise ist mit Blick auf die größtenteils entfallenden Planungskosten relativ preiswert – dazu bekommen wir ein absolut modernes, zeitgemäßes Gebäude mit einer Photovoltaikanlage, Heizung mit Wärmepumpe und einer Raumluftanlage.“

Zwei Fahrzeug-Stellplätze, transparente Fassade

Darüber hinaus erhält das Gerätehaus unter anderem zwei Fahrzeug-Stellplätze, eine eigene Alarmzone mit Alarmmonitor, getrennte Umkleideräume und sanitäre Anlagen für Frauen und Männer, einen Wäschebereich mit einer gesonderten Aufbewahrung von Privatkleidung und Schutzausrüstung sowie einen Schulungs- und Mehrzweckraum. Richtung Norden und Westen öffnet sich das Gebäude mit einer transparenten Fassade und orientiert sich zum Vorplatz, die innere Struktur und Nutzung wird von außen sichtbar.

„Unsere Raumkonzepte schaffen alle Voraussetzungen für eine optimale Pflege und Wartung der Ausrüstung sowie den Zugriff auf Verbrauchsstoffe“, betont Stephan Jungblut. „Mit Raumschleusen sorgen wir für eine konsequente Umsetzung des ,Schwarz-Weiß-Prinzips’ und vermeiden Verschleppungen von Schadstoffen durch kontaminierte Einsatzkleidung.“

Zu alt, zu wenig Platz: Das Feuerwehrgerätehaus in Radegast soll abgerissen und im Anschluss mit Modulen neu gebaut werden. Quelle: Lennart Plottke

Nach einer ersten Kostenschätzung geht die Gemeinde von gut 1,2 Millionen Euro Baukosten aus – beim Landkreis Rostock wurde eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 80 000 Euro beantragt. Investitionskosten und geplante Fördermittel sind in den Haushalt 2021 eingestellt. „Das alte Gebäude hat laut Feuer-Unfallkasse die DIN-Norm nicht mehr erfüllt“, sagt Marco Schultz. „Wir mussten hier jetzt handeln.“ Eigentlich war das Radegaster Gerätehaus schon immer ein Provisorium. In den 1960er Jahren genutzt von der Konsum-Genossenschaft, war es später eine Getreidehalle. 1982/83 wurde das Haus mit eigenen Kräften umgebaut – danach konnte die Feuerwehr einen Teil des Gebäudes für ihre Zwecke nutzen.

Machbarkeitsstudie favorisiert Abriss und Neubau

Doch längst reicht der Platz für die Kameraden nicht mehr aus – aktuell sind in Radegast 20 Einsatzkräfte aktiv, elf Mitglieder zählt die Jugendwehr, vier die Ehrenabteilung. Nach einer 2019 erstellten Brandschutzbedarfsplanung und einer von der Gemeinde in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie kamen drei Möglichkeiten in Frage: Umbau des aktuellen Gebäudes, eine Erweiterung – oder ein kompletter Neubau. „Wir haben das geprüft und uns letztlich für einen Abriss der Halle und den Neubau entschieden“, sagt Marco Schultz.

Ein Weg, der auch in Schwerin gern gesehen wird: Innenminister Torsten Renz (CDU) hatte bei einem Termin bei der Bastorfer Feuerwehr im Juni davon gesprochen, Architekten zu beauftragen, die einen Baukasten für Gerätehäuser zusammenstellen könnten: „Damit wäre die Planung des Gerätehauses schon bezahlt und die Kosten niedriger“, so Renz. „Ich glaube, der Bedarf ist riesig.“

Auch Kreisbrandmeister Mayk Tessin hatte dafür geworben, dass Fachkräfte aus den Feuerwehren die Architekten dabei beraten sollten, wie die Module aussehen müssten. Denn die Motivation im Ehrenamt müsse hochgehalten werden. Die Kameraden in Radegast und auch die Satower Gemeindevertreter sind ganz offensichtlich motiviert – in ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Abgeordneten den Abriss- und Neubauplänen einstimmig zu. Im nächsten Schritt werden jetzt die entsprechenden Ausschreibungen vorbereitet.

Von Lennart Plottke