Nun also doch: MV plant Corona-Tests an allen Schulen

Müssen Schüler in MV bald regelmäßig zum Corona-Test? Das Schweriner Bildungsministerium denkt nach OZ-Informationen über breit angelegte Covid-19-Kontrollen in den Schulen des Landes nach. „Ja, wir machen uns Gedanken über entsprechende Konzepte“, bestätigte Ministeriumssprecher Henning Lipski. Wie genau die aussehen, sei aber noch nicht entschieden.

Denn der Druck, die Schulen noch vor den Sommerferien wieder komplett zu öffnen, wächst – nicht nur von Elternseite: Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) haben dem Land einen „Sonderweg“ für die größte Stadt des Landes vorgeschlagen. Sie wollen sich nicht mit einem Tag Unterricht für die meisten Klassenstufen zufriedengeben.

Tests an jeder Schule?

Corona-Tests – die gibt es bisher nur an einem Gymnasium in Neustrelitz. Mehr als 3000 Tests wurden am Carolinum seit Anfang April bei Schülern durchgeführt. Alle vier Tage, freiwillig und kostenlos. Bisher waren alle Tests negativ. Die Kosten trägt das Rostocker Gentechnik-Unternehmen Centogene.

Und das steht auch bereit, noch mehr Schulen und noch mehr Schüler zu testen: Mehr als 75 000 solcher Tests könne allein das börsennotierte Unternehmen selbst pro Tag auswerten. „Wir haben dem Land zwei Konzepte für das flächendeckende Testen vorgelegt“, sagt Vorstandschef und Firmengründe Arndt Rolfs. Centogene empfiehlt darin, in der ersten Woche alle 140 000 Schüler sowie die Lehrer zwei Mal zu testen. Je nach Infektionsgeschehen könnte dann regional die Strategie angepasst werden: „Mitunter könnte dann auch ein Test alle 14 Tage reichen“, so Rolfs.

Die Kosten gibt er bis Jahresende und je nach Strategie mit „um die 50 Millionen Euro“ an. Verglichen mit dem volkswirtschaftlichen Schaden der entstünde, wenn an den Schulen weiterhin kein regulärer Unterricht stattfinden könne, ein geringer Preis. „Tests sind der einfachste Weg, schnell zur Normalität zurückkehren zu können.“ Erst am Freitag hat er sein Konzept dem Berliner Schulsenat vorgestellt.

MV plant bisher aber offenbar keine Tests für alle Schüler: „Wir denken eher an modellhafte Tests. An bestimmte Gruppen in jeder Schule“, so Ministeriumssprecher Lipski. Die Details würden gerade mit Experten aus dem Gesundheitsbereich besprochen. Bisher gibt es in MV nur flächendeckende Tests des Landes in Alten- und Pflegeheimen. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsministeriums wurden bereits fast 800 Proben aus 15 Einrichtungen ausgewertet – allesamt negativ.

Rostock fordert Sonderweg

Rostock will aber nicht mehr so lange warten und fordert vom Land, einen Sonderweg gehen zu dürfen: „Was die Öffnung der Schulen angeht, folgt das Land einem Wissensstand, der bereits einige Wochen alt ist. Kinder sind – das hat uns das Robert-Koch-Institut gerade erst bestätigt – nicht stärker gefährdet als Erwachsene. Im Gegenteil“, sagt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Die Hansestadt will deshalb das Modell der Kitas im Land nun auch auf Schulen übertragen: „Unterricht soll wieder täglich, aber in festen Gruppen und mit festen Lehrern stattfinden“, erklärt Schulsenator Bockhahn. „Wir können dann sogar auf die 1,5 Meter Mindestabstand verzichten. Das haben uns die Fachleute in den Gesundheitsämtern so bestätigt.“ Die Hansestadt will damit nicht bis nach den Sommerferien warten: „Wir können jetzt Erfahrungen sammeln, damit wir nach dem 1. August wieder normalen Unterricht anbieten können.“

„Viele Kinder ohne Aufsicht“

Für Kinder bis zum zwölften Geburtstag hätten die Eltern eine „Betreuungspflicht“. „Wir wissen aber, dass sehr viele Eltern dieser Pflicht derzeit nicht nachkommen – zum Beispiel, wenn sie berufstätig sind“, so Bockhahn. Die Kinder über längere Zeiträume allein zu lassen, sei nicht gut.

„Und unter Gesichtspunkten des Infektionsschutzes ist es auch nicht ratsam, die Kinder einen Tag in der Schule, den nächsten bei den Nachbarn, den dritten von den Großeltern betreuen zu lassen. Besser wäre eine verlässliche Betreuung in festen Gruppen in den Einrichtungen.“ Bockhahn fordert das Land auf, diesen Weg zu genehmigen: „Was in den Kitas funktioniert, sollte auch in den Schulen möglich sein.“

Von Andreas Meyer