Greifswald

MV hat die ersten bestätigten Coronavirus-Fälle: Zwei Personen sind am Dienstag im Landkreis Vorpommern-Greifswald positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Das teilte der Sprecher des Kreises, Achim Froitzheim, am frühen Abend mit. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes handelt es sich bei den Erkrankten um einen 64 Jahre alten Mann und seine 62-jährige Ehefrau. Sie sollen sich bei einem Kongress Ende Februar in Baden-Württemberg angesteckt haben.

Behörden arbeiten zusammen

Das Gesundheitsministerium in Schwerin sagte am Abend, die Behörden im Landkreis Vorpommern-Greifswald seien von den zuständigen Ämtern in Süddeutschland informiert worden – weil das Ehepaar Kontakt zu einem Covid-19-Erkrankten hatte. Das Gesundheitsamt habe daraufhin den Rachen-Abstrich vorgenommen. Das Laborergebnis bestätigte die Corona-Infektion.

Der Mann, so heißt es aus Schwerin, zeige bisher leichte Symptome. Er habe Husten. Die Frau sei beschwerdefrei. Beide haben keine Vorerkrankungen und hatten seit der Rückkehr nach MV keine weiteren Kontakte. Es bleibt bei häuslicher Quarantäne. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat das Robert Koch-Institut bereits informiert.

„Wir haben die ersten beiden bestätigten Fälle im Land. Die Informationsketten haben sich bewährt. Entscheidend ist, dass die beiden Erkrankten wieder schnell gesund werden“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU).

Patienten zu Hause isoliert

„Dank der schnellen Auswertung der Tests konnten die Patienten umgehend zuhause isoliert werden“, sagte Amtsärztin Dr. Marlies Kühn.

Bislang, so Kühn, handele es sich um Einzelfälle. Daher bestehe auch keinerlei Grund zur Panik. „Wichtig ist jetzt, dass alle Bürgerinnen und Bürger die bereits bekannten Hygieneregeln beachten, um sich selbst und ihr persönliches Umfeld zu schützen“, sagte die Amtsärztin.

Landkreis ergreift weiter Maßnahmen

Der Verwaltungsstab des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat bereits Maßnahmen eingeleitet, um einer Ausbreitung des Virus möglichst wirksam zu begegnen. Er wird über die Medien sowie auf der Homepage unter www.kreis-vg.de aktuelle Informationen zum Thema für die Bevölkerung bereitstellen.

Von Cornelia Meerkatz