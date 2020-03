Kühlungsborn

Nun also doch: Neben Urlaubern dürfen jetzt auch Reha-Gäste, die außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern wohnen, grundsätzlich nicht mehr in den Nordosten reisen und hier eine Kur oder Heilmaßnahme antreten. Die Regelung betrifft 61 Reha-Kliniken im Land mit knapp 7000 Mitarbeitern und etwa 13 000 Betten.

Noch am Dienstag hatten Hunderte Reha-Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet, darunter allen Corona-Krisenregionen, neue Kuren in MV begonnenen. Mittwochfrüh früh informierte dann das Gesundheitsministerium die Einrichtungen vom sofortigen Aufnahme-Stopp.

Massive Kritik an der Landesregierung

Aus den Reha-Kliniken hagelt es nun massive Kritik an der Landesregierung: „Wir wurden hingehalten und auch jetzt ist noch vieles im Unklaren“, ärgert sich etwa Holger Koitzsch, Kaufmännischer Leiter der Mediclin Dünenwald Klinik in Trassenheide auf Usedom. So sei nach der neuen Verordnung zwar geregelt, dass die Kliniken bis zum 18. April keine neuen Reha-Gäste aufnehmen dürfen. Noch werde aber verhandelt, ob aktuelle Patienten, die teilweise Kuren von bis zu vier Wochen haben, abreisen müssen oder bleiben dürfen.

Schleswig-Holstein beispielsweise schickt alle Gäste nach Hause, auch diejenigen, die gerade erst eingecheckt sind. Vom Gesundheitsministerium MV gab es am Mittwoch bis zum Abend noch keine Auskunft, wie in dieser Frage verfahren wird.

Kliniken rechnen mit Millionen-Verlusten

Ein weiterer Knackpunkt ist der Status der Patienten. Wer eine sogenannte „aufschiebbare Maßnahme“ habe – das betrifft die meisten Reha-Gäste – dürfe nicht mehr kommen. Weiter einreisen darf aber noch, wer eine dringend gebotene Heilmaßnahme erhält. „Es ist ja ein Unterschied, ob sie nach einer Operation wieder laufen lernen müssen oder ob sich ein Vater in einer Eltern/Kind-Kur das Rauchen abgewöhnen will“, erläutert Katja Enderlein, Geschäftsführerin der Medigreif GmbH mit drei Reha-Kliniken in Greifswald und Heringsdorf. Es gebe aber auch nicht so klar kategorisierbare Fälle. Ihr Haus prüfe gerade, welcher Patient welchen Status erfülle.

Enderlein sagte, mit der jetzigen Regelung würden Millionen-Verluste auf die Reha-Kliniken zukommen: „Wir erwarten vom Land Aussagen, wie diese aufzufangen sind, damit es keine Pleiten gibt“, so die Medigreif-Chefin. Für jeden Gast erhalten die Kliniken in MV pro Tag Sätze zwischen 115 und 180 Euro von Krankenkassen oder Rentenversicherungen.

„Shutdown ist konsequent – auch im Sinne unserer Mitarbeiter“

Der Kaufmännische Leiter der Ostseeklinik Kühlungsborn, Hagen-Volker Bendig, bezeichnete „den Shutdown im Reha-Bereich“ trotz der zu erwartenden Verluste als richtig: „Er ist konsequent auch im Sinne unserer Mitarbeiter. Sie sind gefährdet, sich anzustecken und sie würden das Virus dann ja auch nach draußen tragen“, sagte Bendig. Auch er wünscht sich vom Gesundheitsministerium dringend Ansagen, wie mit den Gästen zu verfahren sei, die gerade erst angereist sind.

Familie aus NRW verlässt Kurklinik freiwillig

Daniel Schrickel aus Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen, der mit seiner Frau und Sohn Jonas (3) derzeit zu Gast in der Ostseeklinik Kühlungsborn ist, traf die Entscheidung am Mittwoch selbst: „Wir reisen freiwillig ab“, kündigte er an. In der Einrichtung sei ihm die Gefahr einer Ansteckung zu hoch – zu viele Gästen von überall und oft unzureichende räumliche Trennung, so sein Urteil.

Klar festgelegt ist vom Gesundheitsministerium derweil folgendes: Patienten aus MV dürfen weiterhin in alle Reha-Kliniken des Landes geschickt werden und ihre Kuren antreten.

