Reizthema Corona: Regelmäßig tritt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor die Kameras, um den Kurs der Landesregierung in der Pandemie-Bekämpfung zu erklären. Wieder neue Regeln, Widersprüche, offene Fragen.

Jetzt also erneut Lockdown: Schulen, Kitas, Wirtschaft dicht. Vielen Menschen fällt es schwer, dies nachzuvollziehen. Bröckelt gar das Vertrauen? Schwesigs Kurs war in den vergangenen Monaten von einigen Haken geprägt, die sie gleich einem Hasen auf der Wiese schlägt. Der Versuch einer Aufarbeitung.

IHK-Präsident: „Sie hat keinen Plan“

Zweifel mehren sich an einem Plan. „Sie hat keinen“, sagt Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK Rostock. Die Wirtschaft nehme dadurch massiven Schaden. Kritik auch aus den eigenen Reihen: „Die Bundes- und Landesstrategien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie der letzten sechs bis acht Wochen müssen als gescheitert angesehen werden“, sagte Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) – und verhängte Ausgangssperren.

Das geht auch an Schwesig. Ihr Handeln bietet dafür einigen Anlass. Dass mit der Bundes-Notbremse Schulen erst ab Inzidenz 200 schließen sollen, sei zu wenig, sagte sie. In MV gilt 150. Ab Montag gibt es wieder überall Online-Unterricht. Zuvor hatte sie Kitas und Schulen immer als das hingestellt, was am längsten geöffnet sein sollte.

Wechsel von Positionen als taktisches Mittel

Beispiel Corona-Tests: „Wir könnten mit mehr Tests viel stärker öffnen“, sagte Schwesig wiederholt. Die Anwälte der Landesregierung sind auf Gegenkurs: Schnelltests seien „nicht zuverlässig“, argumentieren sie vor dem Oberverwaltungsgericht, um die Öffnung von Ferienwohnungen zu unterbinden.

Wahlweise wechselt Schwesig auch die Positionen, wenn es um Verantwortung geht. Die Einschränkung der Grundrechte sei Bundesangelegenheit, zu regeln über das Infektionsschutzgesetz, sagte sie am Dienstag. Habe sie immer gesagt. Allerdings spricht sie parallel auch gern „von unserem eigenen Weg“ in MV.

MV verbietet Tagestouristen – und beklagt offenes Mallorca

Auch beim Thema Tourismus sucht der Beobachter eine klare Linie. MV war Ostern 2020 das erste Bundesland mit einem Einreiseverbot; Tagestourismus ist bis heute verboten. Aber: Als Mallorca aufgrund sinkender Infektionszahlen im März laut Außenministerium nicht mehr Hochrisikogebiet war, keilte Schwesig: Es sei nicht zu vermitteln, dass der Bund Mallorca zulasse, dies aber nicht an der Ostsee möglich ist. Ein Spiel mit dem Feuer, dem Vertrauen der Menschen in die Regierung; als könnte Berlin Mallorca zuschließen. Sie selbst warb für kontaktlosen Urlaub über Ostern.

Dann die Doppelwende: Eine vereinbarte und später kassierte „Osterruhe“ trug sie erst mit Kanzlerin und Ministerpräsidenten mit, kritisierte später „einen Schaden für die gesamte Politik“. Als das Saarland im März lockert, hatte Schwesig „kein Verständnis“. Zuvor hatte sie in MV selbst Lockerungen befürwortet und durchsetzen lassen.

Schuld sind immer die anderen?

Wenn es schiefgeht, sind offenbar andere schuld. Massiv attackierte Schwesig EU und Bundesregierung wegen der verspäteten Impfstoff-Bestellung. Dass in MV zuletzt viele Impfdosen liegen blieben, MV Schlusslicht beim Impfen war, musste letztlich Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) ausbaden.

MV-Gipfel berät – die Politik entscheidet Vor Entscheidungen der Landesregierung in der Corona-Krise trifft sich der sogenannte MV-Gipfel. Dieses Gremium solle die Regierung beraten, heißt es aus der Staatskanzlei. Mit am Tisch oder in Videoschalten sitzen: die Ministerpräsidentin und ihre Minister/innen, der Chef der Staatskanzlei, einige Staatssekretäre, die Fraktionschefs von SPD und CDU, die Landtagspräsidentin, Mediziner: Prof. Emil Reisinger (Rostock), Prof. Nils-Olaf Hübner und Prof. Lars Kaderali (beide Greifswald), Martina Littmann (Landesamt für Gesundheit), alle Landräte und Oberbürgermeister, Städte- und Gemeindetag, Landkreistag, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die LIGA der freien Wohlfahrtsverbände; Wirtschaft: Vereinigung der Unternehmensverbände, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband.

Als es zunächst im Discounter Schnelltests in Massen gab, schoss Schwesig gegen Berlin: „Der Bund hat keine für Schulen und Kitas beschafft.“ Und ja: Hohe Corona-Werte habe MV ja vor allem, weil Vorpommern-Greifswald das Problem nicht unter Kontrolle bringe, streute Schwesig wiederholt ein. Dort ist ihr Herausforderer um den Platz an der Spitze der Landesregierung, Michael Sack (CDU), Landrat.

Positives verkauft die Chefin selbst

Anders bei Positiv-Meldungen: Nachdem Glawe Anfang April verkündete, der russische Impfstoff Sputnik V sei bereits bestellt („Ich unterschreibe um 12 Uhr“), fing Schwesig das Thema wieder ein, erklärte später: Das Regierungskabinett habe die Option auf den Impfstoff besiegelt - und Glawe beauftragt. Auch die Öffnung über Modellregionen – eine Idee aus Rostock – zog die Regierungschefin an sich. Unterstellte und Abhängige widersprechen nicht – Schwesig ist Chefin.

Geht es also um die Bekämpfung einer Pandemie oder doch eher um die beste Positionierung für die bevorstehenden Landtagswahlen? Letzteres, unterstellen Schwesigs Kritiker. Die Ministerpräsidentin selbst sorgt schon kurz nach Entscheidungen des MV-Gipfels mit Vertretern von Wirtschaft und Kommunen mit Nachrichten in sozialen Medien für Publicity, flankiert von einem Unterstützer-Tross. Wer die Erzählung setzt, beherrscht das Spiel. „Wir sind nur Schmuck, Beiwerk für die Schwesig-Show“, sagt ein Teilnehmer.

Innerhalb der CDU, Schwesigs Koalitionspartner, murrt es: Der rote Faden an ihrem Handeln sei: „gegen Merkel“. Was immer die Kanzlerin entscheide, Schwesig sei anderer Auffassung. Sie selbst würde das vehement bestreiten. Offen widerspricht selten jemand. Immerhin stellt die CDU drei Minister in der Regierung.

Ausgangssperren? „keine Akzeptanz“ – aber in MV Realität

Großes Mysterium bleibt die Orientierung am Corona-Inzidenzwert, die magische 50, die dann zur 100 wurde. Dass der nicht alleiniger Maßstab sei (Forderung Wirtschaft, Empfehlung Wissenschaft), formulierte auch Schwesig. Sie selbst brachte die Etablierung eines „Risikowertes“ ins Gespräch, der mehr Faktoren spiegeln sollte. Für den Lockdown ab Montag aber wird erneut die Inzidenz ins Feld geführt. 150 plus – MV macht zu.

Für Ausgangssperren, eine drastische Einschränkung von Grundrechten, sehe sie „keine Akzeptanz“, erklärte Schwesig im März in einer Talkshow. Nun sind sie da, fast überall in MV. Basis: die Corona-Verordnung der Landesregierung, angeführt von Manuela Schwesig.

Von Frank Pubantz