Die Überraschung ist perfekt: Michael Sack bleibt Landrat im Kreis Vorpommern-Greifswald. Die Entscheidung ist Ergebnis des desolaten Wahlergebnisses seiner Partei und der Konsequenzen, die er daraus gezogen hat. Doch auch in seinem Landkreis ist der Empfang unterkühlt.

Nur ein Trostpflaster? CDU-Wahlverlierer Michael Sack bleibt Landrat in Vorpommern-Greifswald

