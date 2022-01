OB-Wahl: Auch Linke und Tierschutzpartei unterstützen Fassbinder (Grüne)

Greifswald

Die Greifswalder Linke hat den Grünen Dr. Stefan Fassbinder zu ihrem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im Mai gekürt. Mit dem Motto „Greifswald für alle“ habe die Hansestadt unter seiner Leitung eine gute Entwicklung genommen, man habe das Vertrauen, dass es so „gemeinsam weiter voran“ gehe. Die Vorsitzende des Sozialausschusses der Greifswalder Bürgerschaft, Dr. Mignon Schwenke, erklärte: „In all mir wichtigen Themen fanden wir große Unterstützung durch Dr. Stefan Fassbinder als amtierenden OB der Stadt. Ich denke da z.B. an die Etablierung der Straßensozialarbeit (der Landkreis hatte sich ja einfach zurückgezogen), die Entwicklung des Quartiersmanagements und die Entwicklung und nun anstehende Umsetzung des Sportentwicklungskonzepts.“

In Stadtteilen wie Schönwalde I+II und dem Ostseeviertel habe es in den vergangenen Jahren spürbare Verbesserungen beim Wohnen und Leben gegeben, so die Links-Politikerin. Daniel Seiffert, Ortsvorsitzender der Linken, meinte: „All die großen und kleinen Projekte der letzten Jahre konnten wir nur mit geeinten Kräften umsetzen. Stefan Fassbinder als OB war dabei immer ein guter und zuverlässiger Partner. An diese erfolgreiche Zusammenarbeit wollen wir in Zukunft anknüpfen“.

Gabel: Greifswald hat sich gut entwickelt

Tage vor den Linken hatte sich die Partei „Mensch Umwelt Tierschutz“ für Fassbinder als ihren OB-Kandidaten entschieden. Der Beschluss sei einstimmig nach einer zweistündigen gemeinsamen Videokonferenz gefasst worden, in der die letzten Jahre ausgewertet und mögliche gemeinsame Vorhaben besprochen wurden. Den Parteiaktiven habe hierbei die Unterstützung im Bereich des Tierschutzes und insbesondere der Tierrettung am Herzen gelegen, aber auch weitere Fortschritte für den Stadtbusverkehr und die Radwege, für Digitalisierung, Umweltschutz und Wohnraumschaffung seien thematisiert worden, erklärte Bürgerschaftsmitglied Robert Gabel. Greifswald habe sich sehr gut entwickelt, was man auch an zahlreichen Auszeichnungen und guten Rankings erkennen könne.

Von Sven Jeske