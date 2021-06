Rostock

Der Sommer in MV wird nicht trostlos – soweit die gute Nachricht. Denn am Dienstag hat die Landesregierung weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Damit sind nun wieder Großveranstaltungen mit bis zu 15 000 Besuchern möglich. Generell eine tolle Sache, zumal mit Testpflicht und angesichts der niedrigen Corona-Fallzahlen eine gewisse Sicherheit gegeben ist.

Doch für viele Organisatoren kommt die Entscheidung deutlich zu spät. Sie mussten ihre Volksfeste, wie das Schwedenfest in Wismar oder das Fischerfest in Greifswald bereits absagen. Es fehlte schlichtweg die Planungssicherheit. Das Risiko, Zeit und vor allem Geld ohne die Garantie auf Erfolg zu investieren, war einfach zu groß. Kurzfristig lässt sich eine solche Veranstaltung nun auch nicht mehr aus dem Boden stampfen. Oft erfordern die Planungen über ein Jahr.

Ein Stück Normalität mit Vernunft erhalten

Alle, die sich dennoch tatkräftig in die Vorbereitungen stürzen, kann man gut verstehen. Die Eventbranche ist durch die Corona-Krise wohl mit am meisten gebeutelt. Und dass auch die Bevölkerung, die monatelang auf Feste und Live-Konzerte verzichtet hat, sehnsüchtig solchen Events entgegenfiebert, ist nur allzu verständlich. Allen sei nach der scheinbar endlosen Durststrecke etwas Normalität gegönnt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch sollte die Euphorie nicht zu groß sein. Etliche Veranstaltungen, die nun vorbereitet werden, finden erst in einigen Wochen oder gar Monaten statt. Wer weiß schon, wie sich die fragile Corona-Lage bis dahin wieder ändern wird. Es ist und bleibt eine Risiko-Kalkulation. Nun sind alle gefragt: die Politik, aber auch die Menschen in MV. Impfungen müssen vorangehen, Vernunft im Hinblick auf die Regeln ist gefragt. Nur so besteht eine Chance, dass die Ampel auf grün bleibt und nicht wieder alles abgesagt werden muss.

Von Maria Baumgärtel