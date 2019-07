Rostock/Schwerin

Das Schicksal der 19-jährigen Samantha Lingner aus Bobbin, einem Ortsteil der Gemeinde Glowe auf Rügen, bewegte nach einem Bericht in der OSTSEE-ZEITUNG viele Leser. Die junge Frau leidet – wie bundesweit mehr als drei Millionen Frauen – an einer krankhaften Fettverteilungsstörung. Die Ärzte sprechen von einem Lipödem.

„Ich kämpfe täglich mit starken Schmerzen und quälendem Juckreiz. Mir bleibt nur der Griff zu Schmerzmitteln. Ich nehme Ibuprofen 800“, erklärt die Erkrankte.

Leser machen junger Frau Mut

„Meine Tochter erhält viel Zuspruch am Telefon und positive Reaktionen in den sozialen Medien. Selbst Geldspenden erreichten uns schon. Ich bin total überwältigt“, erklärt die Mutter Manuela Lingner. Und auch der Medizinische Dienst der Krankenversicherung MV ( MDK) hat auf die prekäre Situation der jungen Frau reagiert. „Es wird unsererseits eine persönliche Begutachtung der Erkrankten durch einen Facharzt in Stralsund erfolgen“, erklärte MDK-Geschäftsführerin Dr. Ina Bossow gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

„Noch lässt sich das Lipödem positiv beeinflussen. Doch die Zeit drängt, denn der Krankheitsverlauf erfolgt rasant“, betont Dr. Christian Lau. Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie am Stralsunder Helios-Hanseklinikum hat in mehreren Gutachten dargelegt, dass sich seine Patientin bereits im schwersten Stadium – Kategorie 3 – befindet.

Es bestehe die Gefahr, dass zu viel Fettgewebe auf das Lymphsystem drückt. So kann sich zusätzlich ein Lymphödem bilden. Die Folge: Lymphflüssigkeit staut sich. Arbeitsunfähigkeit droht. Im schlimmsten Falle würde die angehende Physiotherapeutin im Rollstuhl landen.

DAK-Gesundheit lehnt Operationen ab

„Das Leben der jungen Frau ist auch psychosozial bedroht. Man muss ihren Lebensmut stärken“, so der Mediziner. Trotzdem lehnt die Krankenkasse DAK-Gesundheit noch immer dringend notwendige Operationen ab.

Helfen kann nur eine sogenannte Liposuktion. Dr. Lau rechnet mit drei bis vier Eingriffen. Pro Operation könnten sieben bis zehn Liter der Fettzellen abgesaugt werden. Eine Prozedur kostet etwa 3000 Euro. Zudem wird möglicherweise eine Hautstraffung nötig. Die Krux: Eine Liposuktion ist keine Kassenleistung.

So berichtete Die OSTSEE-ZEITUNG am 3. Juli 2019.

Die Not der Frauen erkannt

Das bestätigt Dr. Bossow und verweist auf ein Urteil des Bundessozialgerichts (Az.: B 1 KR 13/16 R). Deshalb werden aktuell fast alle Anfragen auf Kostenübernahme für die OP bei Lipödem abgelehnt. Eine Kostenübernahmezusage erfolgt nur in Ausnahmefällen.

Gleichzeitig macht die MDK-Vertreterin auf die aktuellen Diskussionen im Gemeinsamen Bundesausschuss aufmerksam. Dieser hat die Not der Frauen erkannt. Und dessen Vorsitzender, Professor Josef Hecken, hat in Aussicht gestellt, dass ab 1. Januar 2020 für die schweren Fälle die Liposuktion zur Kassenleistung werde.

Einzelentscheidung wäre möglich

Sollte die ausstehende MDK-Empfehlung im Falle Lingner positiv ausfallen, läge es an der DAK-Gesundheit, eine Einzelfallentscheidung zu treffen, sagt Dr. Bossow.

Übrigens: Die Kassen lehnen zwar OPs ab, zahlen jährlich pro Lipödem-Patient aber nicht selten bis zu 12 000 Euro. „So viel kosten die notwendige Physiotherapie und die maßgeschneiderte Kompressionswäsche“, betont Dr. Lau.

