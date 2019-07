Rostock

Die Brüder Tobias (35) und Martin Lehmann (39) aus Schwerin hatten einen klaren Plan. Auf diesem stand am 22. Juni: Aal-Angeln an der Elbe bei Boizenburg ( Ludwigslust-Parchim). Dass aus dem Vorhaben nichts wurde, die Männer dafür aber einen anderen prächtigen Raubfisch an Land zogen, macht nicht zuletzt den Reiz dieses tollen Hobbys aus.

Als nämlich auch am späten Abend nur ein Brassen, aber kein einziger Schlängler die angebotenen Köder angerührt hatte, versuchte es der jüngere der Männer mit einer anderen Variante. „Ich habe es mit Kunstködern probiert und regelmäßig die Farben gewechselt“, erinnert sich Tobias. Als einer der Würfe dann wieder einmal an der Strömungskante landete, „stieg ein richtiger Brocken ein“, sagt der Flugzeugbauer.

Knapp die Ein-Meter-Klasse verfehlt

Dass sich ein wirklich prächtiger Zander den 12,5 Zentimeter langen Gummifisch einverleibt hatte, ahnte er da aber noch nicht. Etwa zehn Minuten dauerte der Drill des 9,5 Kilogramm schweren Fisches. Etwas mulmig sei ihm angesichts seiner feinen Hechtrute schon gewesen, räumt der Landeshauptstädter ein. Erst seit 2015 frönt er in der Freizeit dem Angeln. Nachdem Tobias Lehmann reichlich Adrenalin freigesetzt hatte und der Zander müde wurde, konnte der Hobbyfischer auf die Kescherkünste seines großen Bruders bauen. Nur einen Zentimeter an der Ein-Meter-Klasse vorbeigeschrammt – Respekt!

Boilie mit Banane und Ananas

Ganz ohne Hilfe musste dagegen der Wismarer Ingmar Gens auskommen. Der 38-jährige Holzwerker hatte es sich Mitte Mai ganz entspannt am Labenzer See, unweit seiner Heimatstadt, vor seinem Zelt gemütlich gemacht. Mit der Ruhe war es schlagartig vorbei. Als nämlich ein 13,5 Kilogramm schwerer Karpfen die Futterkugel – der Boilie war mit Banane und Ananas verfeinert – unwiderstehlich fand. „Die zahlreichen Fluchten des kräftigen Tieres waren schon eine Herausforderung“, sagt Gens. Nach etwa 30 Minuten hatte er seinen mit 86 Zentimetern bisher längsten Karpfen endlich angelandet.

So viele Meldungen wie noch nie

„2019 scheint ein Ausnahmejahr zu werden“, erklärt Axel Pipping (55), Geschäftsführer des Landesanglerverbandes (LAV). „Derart viele Meldungen und Ausnahmefische in bereits 26 Kategorien hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nie“, betont der LAV-Experte. Zum Lachs- oder Meerforellenangeln müsse man nicht mehr nach Schweden fahren. Vor Rügen beispielsweise meldeten nicht nur die Spezialisten unter den Petrijüngern beachtliche Fänge, verdeutlicht Pipping. Auch die fast ein Kilogramm schwere Makrele und der Seehase, die in der Ostsee vor Warnemünde gefangen wurden, sorgten für Aufsehen.

Fischart Gewicht (kg) Länge (cm) Fänger Datum Fangort Aal 2,400 99,0 Ingo Brodde 18.05.2019 Crivitz, Torfloch Aland 2,560 56,0 André Griesberg 27.03.2019 Wallensteingraben Wismar Bachforelle 1,490 49,0 Wilfried Redmer 09.06.2019 Stepenitz Barsch 1,720 45,5 André Griesberg 22.06.2019 Schweriner See Brassen 3,750 69,5 André Griesberg 11.06.2019 Wismar Gärtnerteiche Döbel 2,230 54,0 Klaus-Dietrich Rinow 09.03.2019 Tollense Giebel 1,480 42,0 Andreas Genz 22.06.2019 Lehnensruher Teichz Wismar Graskarpfen 5,200 78,0 Jörg Gruse 29.04.2019 Warnow bei Rostock Grundel 0,130 15,5 Steffen Schünemann 07.06.2019 Ostsee vor Boltenhagen Hecht 13,750 123,0 Mario Ebelt 22.02.2019 Stassower See Hering 0,295 31,0 Danny Wilsher 24.02.2019 Vaschwitz, Rügen Hornhecht 0,810 82,0 Steffen Schünemann 06.05.2019 Wohlenberg auf der Mole Karausche 1,500 38,0 Tobias Kostelnik 06.05.2019 Piese Karpfen 13,500 86,0 Ingmar Gens 19.05.2019 Labenz Köhler 5,500 88,0 Stefab Limp 21.06.2019 Ostsee vor Boltenhagen Lachs 16,300 118,0 Thomas Lisson 19.03.2019 Ostsee Makrele 0,980 44,0 Jürgen Schümann 14.05.2019 Ostsee vor Stoltera Meerforelle 11,200 97,0 Jens Kung 08.05.2019 Ostsee vor Warnemünde Rotauge/ Plötze 0,490 32,0 André Griesberg 30.04.2019 Wallensteingraben Wismar Rotfeder 0,980 39,0 André Griesberg 11.06.2019 Wismar Gärtnerteiche Schleie 2,500 53,0 Falk Leibersberger 28.03.2019 Recknitz (bei Marlow) Seehase 0,400 17,0 Herold Baartz 18.04.2019 Ostsee vor Warnemünde Ukelei 0,065 20,0 Maximilian Ritz 12.03.2019 Warnow Zährte 0,250 34,0 Marco Oehlke 08.06.2019 Tollensefluss Zander 9,500 99,0 Tobias Lehmann 21.06.2019 Elbe bei Boizenburg Zope 0,400 39,0 Marco Oehlke 06.01.2019 Peene

Freudenschrei: ein großer Köhler

Ein besonderes Achtungszeichen setzte Stefan Limp aus Hamberge bei Grevesmühlen. Der 35-Jährige kämpfte mit einem 88 Zentimeter langen Köhler in der Ostsee vor Boltenhagen. Der Raubfisch hatte den 15 Zentimeter langen, grün-schwarzen Gummifisch in 17 Metern Tiefe geschluckt. „Der 5,5 Kilo schwere Räuber war ein echter Kämpfer. Als er endlich im Boot war, hab ich einen Freudenschrei losgelassen“, erklärt der Tischler, der eigentlich an diesem Junitag schon zusammenpacken wollte.

1,49 Kilogramm schwere Bachforelle

Gewohnt erfolgreich waren die etwa 100 000 Angler im Nordosten zudem an den Flüssen und Seen des gewässerreichsten deutschen Bundeslandes. Mit seiner 1,49 Kilogramm schweren Bachforelle bewies zum Beispiel Wilfried Redmer mal wieder sein anglerisches Geschick. „Man muss sich aber zunehmend durch das üppiger werdende Kraut in der bei uns drei bis vier Meter breiten Stepenitz durchkämpfen“, sagt der 56-Jährige aus Upahl ( Landkreis Nordwestmecklenburg). Er hatte die schöne Forelle mit einem dicken Tauwurm gelockt.

Gute Bedingungen im Frühjahr

„Das Frühjahr bot, obwohl es häufig viel Wind gab, anglerisch wesentlich bessere Bedingungen als in den Vorjahren“, resümiert Jonas F. Müller (40). Der Geschäftsführer der bundesweit elf Angeljoe-Filialen ist begeistert von den vielen Angelmöglichkeiten. Er würdigt in diesem Zusammenhang die gute Arbeit der rund 600 Angelvereine im Nordosten. „Die vielen Hegemaßnahmen zahlen sich jetzt aus“, so Müller.

Empfehlung: Fischboulette

Mit einem Mini-Spinner der Größe 0 und leichtem Angelgerät war Anfang Juni Marco Oehlke am Tollense-Fluss unterwegs. „Im Mittelwasser habe ich es mit den verschiedensten Farben – von Braun bis Pink – probiert“, erinnert sich der 25-jährige Altentreptower (Mecklenburgische Seenplatte). Oehlke fing eine immerhin 34 Zentimeter lange Zährte. Die schlanken Speisefische, die zu den Karpfenartigen zählen, halten sich hier in Schwärmen nur einige Wochen im Jahr auf. „Sie haben eine Menge Gräten und recht trockenes Fleisch. Doch als Fischboulette, gemischt beispielsweise mit Hecht- und Barsch-Fleisch, ist das ein schmackhaftes Vergnügen“, rät der junge Mann.

