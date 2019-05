Rostock

Was für ein Ausnahmefisch: Diese 97 Zentimeter lange und 11,2 Kilogramm schwere Meerforelle fing der Rostocker Jens Kung (57) am frühen Morgen des 8. Mai in der Ostsee vor Warnemünde. „Sie hat beim Trolling in nur 4,5 Metern Tiefe den Kunstköder geschnappt und bei ihrer ersten Flucht erst einmal 60 Meter Schnur von der Rolle genommen“, berichtet der erfahrene Petrijünger.

Der Mitarbeiter des Fachgeschäftes Angeljoe in Broderstorf bei Rostock hat bereits kapitale Lachse und Meerforellen in der Ostsee überlistet, doch von diesem Prachtexemplar war selbst er überrascht. Fast 20 Minuten dauerte der Drill. Der Raubfisch kämpfte: Er sprang und wälzte sich im Wasser. „Ich hatte erst vermutet, dass es ein Ostseelachs ist. Doch als ich den dunklen Rücken sah, war klar, es ist eine außergewöhnlich stattliche Meerforelle“, sagt der gelernte Maschinenbauer. Kung hatte einen Kunstköder gewählt – einen 30 Gramm schweren Blinker Toby Salmo.

Aktuelle Top-Fänge der OZ-Aktion

„Es handelt sich um einen wirklich besonderen Fisch. Um den anzulanden, braucht es viel Erfahrung und einen versierten Angler“, betont Mario Voigt-Haden. Der 51-Jährige – selbst ein erfolgreicher Hobbyfischer – ist im Landesanglerverband (LAV) für den Bereich Umwelt, Natur- und Artenschutz verantwortlich. Voigt-Haden freut sich über die bereits gemeldeten Top-Fänge in der OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2019“.

Diese wird seit mehr als zehn Jahren von der OSTSEE-ZEITUNG, dem LAV und den Fachmärkten von Angeljoe durchgeführt. Zu den Spitzenmeldungen in aktuell 15 Kategorien zählen unter anderem ein 1,18 Meter langer und 16,3 Kilo schwerer Lachs sowie ein 1,23 Meter langer und 13,75 Kilo schwerer Hecht.

Zollstock und Foto nicht vergessen! Die Teilnehmer der Aktion „Fisch des Jahres 2019“ übermitteln bitte Namen, Adresse, Telefonnummer, Fischart, Länge, Gewicht, Fangdatum und -ort sowie Namen des Zeugen. Aufgepasst: Nötig ist immer ein Foto: Zollstock oder Maßband auf diesem bitte neben den Fisch legen! Einsendeschluss: 31. Januar 2020! Meldungen an: Landesanglerverband (LAV MV), Siedlung 18a, OT Görslow, 19067 Leezen, info@lav-mv.de; Fachmarkt Angeljoe Rostock, Am Handelspark 3, 18184 Broderstorf, rostock@angeljoe.de; Angeljoe Stralsund, Greifswalder Chaussee 4, 18439 Stralsund, (stralsund@angeljoe.de); OZ, Volker Penne, R.-WagnerStr. 1a, 18055 Rostock, ( volker.penne@ostsee-zeitung. de)

Volker Penne