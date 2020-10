Rostock

Unserem Wald in MV geht es so schlecht wie lange nicht: Dürre, Schädlinge und zu viel Wild stressen die Bäume. Vor allem die Fichten sind betroffen. Um zu helfen, hat die OZ im Frühjahr die Aktion „Mein Baum“ gemeinsam mit anderen Partnern ins Leben gerufen. Doch dann machte Corona den geplanten Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Nun geht es endlich weiter.

Auf das Waldsterben aufmerksam machen und zu Spenden für eine Aufforstung aufrufen – das ist Sinn und Zweck der Aktion. Im Frühjahr kamen bereits mehr als 90 000 Euro zusammen, die die Menschen spendeten und mit denen neue Bäume in den Wäldern der Landesforstämter gepflanzt werden sollten – gemeinsam mit OZ-Lesern und anderen Freiwilligen. Die Bäume waren bestellt, doch die Pflanztage musste aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Rund 40 000 Setzlinge haben die Forstämter mit dem Geld bereits eigenständig eingepflanzt.

Haupt-Pflanztage am 14. November

Jetzt kann die Baumpflanz-Aktion endlich nachgeholt werden. Dafür haben die OSTSEE-ZEITUNG und die Landesforst eine weitere Spendenaktion ins Leben gerufen. 4625 Euro Spenden sind innerhalb von nur wenigen Tagen zusammen gekommen. Jeder Euro hilft beim Wiederaufforsten. Spendenkonto: Landesforstanstalt MV, DE87 1500 0000 0015 0015 30, Verwendungszweck: „ Spende Mein Baum für unsere Zukunft“.

Für den Haupt-Pflanztag am Sonnabend, 14. November, von 11-17 Uhr, in Ivendorf bei Rostock hat sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) angesagt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich. Ganz einfach per Mail an baddoberan@lfoa-mv.deRückfragen über das Forstamt Bad Doberan zu den Geschäftszeiten unter Telefon 038203-22630

Die nächsten Termine der Pflanztage in MV 24. Oktober: Forstamt Neu Pudagla in Stagnieß von 11 bis 14 Uhr 14. November: Hauptveranstaltung der OZ-Aktion „Mein Baum“ beim Forstamt Bad Doberan in Ivendorf von 11 bis 17 Uhr 14. November: Forstamt Grevesmühlen in Everstorf von 9 bis 15 Uhr 16. November: Forstamt Poggendorf in Barnekow von 9.30 bis 13 Uhr 21. November: Forstamt Jägerhof in Karliburg von 10 bis 13 Uhr 21. November: Forstamt Wredenhagen in Biestorf von 11 bis 13 Uhr 28. November: Forstamt Billenhagen in Billenhagen, Uhrzeit ist noch offen 28. November: Forstamt Schuenhagen in Pennin von 9 bis 14 Uhr 30. November: Forstamt Poggendorf in Segebadenhau von 9 bis 13 Uhr

Anmeldung erforderlich

Für gelungene und sichere Pflanztage im Wald werden die Teilnehmer gebeten, einen eigenen Spaten mitzubringen – sofern vorhanden. Außerdem sollte an wetterfeste Kleidung und Schuhe gedacht werden, ebenso wie an einen Mund-Nasen-Schutz.

Aufgrund der Pandemie ist für die Teilnahme eine Anmeldung beim jeweiligen Forstamt erforderlich. Ansprechpartner und die Kontakte finden zu den Forstämtern finden Sie unter www.wald-mv.de.

Von Maria Baumgärtel