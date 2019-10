Mitmachen können Kindertagesstättenin ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wichtig ist nur eines – die Werke sollten herbstlich sein. Aus den eingesendeten Werken trifft die Jury der OZ eine Vorauswahl. Die Beiträge der besten Teilnehmer treten im Finale gegeneinander an. Alle Leser können dann abstimmen, welche Kita aus Mecklenburg und welche aus Vorpommern die besten Ideen hatte.

Kitas, die sich bis zum 8. Novemberam Wettbewerb beteiligen, haben die Chance, tolle Preise zu erhalten: Die beste Kita in Mecklenburg gewinnt einen Ausflug in den Rostocker Zoo inklusive Transport und Lunchpaket. Der Gewinner aus Vorpommern bekommt einen Besuch im Ozeaneum Stralsund. Ebenfalls mit Transport und Verpflegungspaket. Die Gewinne gelten für die Gruppe (max. 25 Kinder), die gebastelt hat.

Die Bastelei kann per Post geschickt oder selbst vorbeigebracht werden. Die Adresse lautet Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock mit dem Stichwort: „Kreativste Kita in MV“. Alternativ kann das Kunstwerk auch fotografiert und das Bild hier hochgeladen oder per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de gesendet werden. Schön wäre, wenn man die Kinder auf Fotos auch in Aktion beim Basteln sehen kann.

Wir wünschen allen viel Freude!