Der Wald in MV gerät von Jahr zu Jahr mehr unter Stress: Grund ist der Klimawandel, der sich nirgends so deutlich ablesen lässt wie am Zustand des Waldes. Die Forstämter im Land sind seit geraumer Zeit alarmiert: Schädlinge, Klimawandel und extreme Wetterereignisse belasten die Natur so stark wie nie zuvor. Hinzu kommt ein Teufelskreis, der die Entwicklung zusätzlich beschleunigt. Mecklenburg-Vorpommern zählt ohnehin deutschlandweit zu den waldärmsten Regionen überhaupt.

Die Waldschutzmeldestelle der Landesforst hat nun aktuelle Wetterdaten herausgegeben, die zeigen, was der Wald auszuhalten hat. Die Messreihe reicht von Januar 2018 bis August 2020. Demnach sind steigende Temperaturen und die anhaltende grundsätzliche Trockenheit zwei Hauptprobleme.

Die Wintermonate Februar und März waren den Daten zufolge doppelt so warm wie gewöhnlich, der Januar sogar 2,5-mal so warm. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass die Temperaturen in den Wintermonaten um bis zu fünf Grad höher lagen als normal. Auch im Frühjahr sind die Durchschnittstemperaturen deutlich angestiegen. Selbst der August war im Mittel noch drei Grad wärmer als üblich.

Kommentar: Ohne Wald gibt es auch keine Pilze

Klimawandel macht Schädlingen das Leben leichter

Während diese Werte für den Menschen recht erträglich klingen, kämpfen die Bäume ums Überleben. „Nicht nur die Erwärmung selbst ist ein Problem, zudem bilden milde Winter sowie warme Frühjahrsmonate beste Voraussetzungen für die Vermehrung von Schädlingen“, warnt Andreas Baumgart, Leiter des Forstamtes Schuenhagen (Kreis Vorpommern-Rügen). So habe sich die Sitkafichtenröhrenlaus in Massen vermehrt.

„Die Fichtenröhrenlaus führt zu starken Absterbungserscheinungen“, erklärt auch Hartmut Pencz, Chef des Forstamtes Bad Doberan. „Die Nadeln der Bäume verfärben sich braun und fallen zu Boden.“ Betroffen seien neben der Sitkafichte, von der der Schädling seinen Namen hat, auch Blaufichten.

Extreme Trockenheit

Die Sitkafichte ist eine Küstenbaumart, die reichlich Wasser braucht. Bekommt sie das nicht, hat sie den Schädlingen nicht viel entgegenzusetzen. Und ist ein Baum bereits von der Fichtenröhrenlaus befallen und geschwächt worden, hat spätestens der Borkenkäfer leichtes Spiel, in der Holz einzudringen. Auch er breitet sich immer stärker aus.

Unter allen Baumarten sind Fichten und Buchen angesichts zunehmender Temperaturen und langer Trockenphasen die größten Verlierer. Fichten wehren Borkenkäfer mit Harz ab. „Das funktioniert aber nur, wenn es mit einem gewissen Druck wirkt.“ Je weniger Wasser ein Baum bekomme, desto geringer sei der Druck. „Dann kommt es zu einem Massenbefall mit Borkenkäfern und der Baum wird besiedelt.“ Baumgart ergänzt: „Die Niederschläge haben sich in die Wintermonate verlagert. Im Februar dieses Jahres hatten wir doppelt so viele wie gewöhnlich, von März bis Mai dafür um die Hälfte weniger.“

Rehe sind Feinschmecker

„Die Fichte hat keine Zukunft“, prophezeit er. Stattdessen suchen die Forstämter nach neuen und in dieser Hinsicht weniger empfindlichen Baumarten, um die Wälder aufzuforsten. Eine Variante stellt die Flatterulme dar. „Sie liefert hervorragendes hartes Holz, was besonders für die Möbelindustrie geeignet ist“, sagt Baumgart. Zudem überstehe die Ulmenart trockene Perioden ebenso gut wie plötzliche Überschwemmungen durch extreme Regenfälle.

Aber auch die exotischeren Arten leiden. „Rehe sind echte Feinschmecker. Die gehen besonders gern an seltene Baumarten“, sagt Baumgart. Folge: Die jungen Triebe wachsen nicht in die Höhe, sondern gehen allenfalls in die Breite, wenn sie von oben abgefressen werden. Hinzu kommen extreme Wetterereignisse wie Spätfröste mit minus 6 Grad noch im Mai, was auch die neuen Arten nur schlecht verkraften – zumal sie aufgrund milder Frühjahrsmonate ihre Vegetationsphase im Mai inzwischen oft vollständig abgeschlossen haben, was die negativen Auswirkungen des Frostes zusätzlich verstärkt.

Einer kommt am Ende durch

Förster müssen bereits heute entscheiden, welche Bäume mit den Klima-Bedingungen in Jahrzehnten, wenn sie nachgewachsen sind, noch gut zurechtkommen – anders als früher werden stets mehrere Baumarten auf einer Fläche eingesetzt. „Drei verschiedene Arten pro Hektar sind ein guter Wert“, erklärt Baumgart. Dabei werden bewährte einheimische Gewächse wie Eichen und Kiefern mit noch weniger verbreiteten Arten wie Flatterulmen, Weißtannen und Douglasien kombiniert.

Kommt eine Art mit den Bedingungen, die irgendwann in Zukunft herrschen könnten, nicht mehr zurecht, schafft es eine andere vielleicht umso besser. Bis aus einem Setzling ein stattlicher Baum geworden ist, vergehen bei Eichen bis zu 180 Jahre. Ein Großteil der Bäume wird aber bereits nach zehn bis 15 Jahren geerntet und in der Holzindustrie weiterverarbeitet.

