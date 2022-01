Rostock

Es gibt ihn nahezu überall, er ist meist preisgünstig und vor allem lecker: Eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte in Mecklenburg-Vorpommern ist ohne jeden Zweifel der Döner. Im Fladenbrot mit Fleisch und Salat, diversen Soßen – so kennt und schätzt man den schnellen Snack.

Doch der Kreativität sind auch bei der Zubereitung eines Döners keine Grenzen mehr gesetzt. Es gibt das Gericht vom Drehspieß inzwischen in diversen Varianten und selbstverständlich auch als vegetarische Alternative. Doch wo gibt es eigentlich den besten Döner in MV?

Hier können Sie uns Ihre Vorschläge für den besten Döner-Imbiss schicken.

Beliebtester Döner-Laden in MV gesucht

Die OSTSEE-ZEITUNG geht jetzt auf die Suche nach dem beliebtesten Döner-Laden des Landes. Und dabei zählen wir auf Ihre Mithilfe. Ab sofort können Sie, liebe Leserinnen und Leser, ihre Vorschläge bei uns einreichen.

Schreiben Sie uns dabei, welcher Ihr Lieblings-Döner-Laden ist – wie er heißt und wo er sich befindet. Und vor allem: Was zeichnet den Döner dort insbesondere aus? Sind es beispielsweise die Soßen, ist es das – vielleicht sogar selbst gebackene – Fladenbrot, das frische Fleisch oder sind es die knackigen Salate? Oder haben Sie einen Lieblingsdöner, der nicht so alltäglich ist, bei dem es auch mal andere Zutaten gibt als die, die man gemeinhin vermuten würde?

Möglicherweise sind es aber auch die Menschen, die den Döner zubereiten und auf Spezialwünsche eingehen, die ihren bevorzugten Laden zum besten von MV machen. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen mit und rund um den Döner.

Regionale Sieger nehmen an Endabstimmung teil

Die OZ wird die Kandidaten sammeln und sie anschließend im Wettbewerb bei einer Umfrage gegeneinander antreten lassen. In den Bereichen der zehn Lokalausgaben der OZ werden zunächst die Regionalsieger gekürt. Diese werden dann in einer Endabstimmung erneut von den Leserinnen und Lesern bewertet, um den beliebtesten Döner-Laden des Bundeslandes zu küren. Die OZ wird den großen Döner-Wettbewerb mit Geschichten rund um das Fast-Food-Gericht, die Läden und die Menschen, die den Döner zubereiten, begleiten.

Zuletzt hat die OZ 2019 den besten Döner in MV gekürt. Die Resonanz war riesig. Am Ende gewann das „Imbiss-Eck“ in Grimmen von Jens Henschel.

Von Marco Schwarz