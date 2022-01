Wo schmeckt der Döner in Ihrer Region am besten? Jetzt abstimmen und gewinnen!

Rostock

Knuspriges Brötchen, frisches Gemüse, saftiges Fleisch? Der perfekte Döner ist nicht einfach zu finden. Mehr als tausend Vorschläge für den besten Döner in MV haben uns in den vergangenen Tagen erreicht. Bis 23. Januar kann nun abgestimmt werden. Nachdem regionale Sieger gekürt wurden, geht es in die Endrunde, in der über den besten Dönerladen in ganz MV abgestimmt werden darf.

Döner ist in ganz Mecklenburg-Vorpommern beliebt. Von Boizenburg im Westen bis Heringsdorf im Osten Mecklenburgs wurden Vorschläge eingereicht. Bereits jetzt zeichnen sich Tendenzen ab. Rostock scheint eine Dönerhochburg zu sein. Aber auch auf Rügen soll es leckeren Döner geben.

Besonders viel Zuspruch hat das „Grill House“ in Kühlungsborn bekommen. Hierfür kann in der Umfrage der Region Bad Doberan abgestimmt werden. Der Döner sei „sehr lecker und immer frisch zubereitet“ schreibt ein Leser. Außerdem sollen auch die Mitarbeiter sympathisch sein.

Ein Döner so groß, dass er für den ganzen Tag reiche

In der Region Greifswald wurde häufig der „Can Grill“ vorgeschlagen. Der „Big Döner“ sei hier so groß, dass er für einen ganzen Tag satt halte. Außerdem gebe es verschiedene Soßen und der Spieß sei selbstgemacht.

Vielen Menschen ist nicht nur wichtig, dass der Döner lecker schmeckt. Die meisten freuen sich auch über ein nettes Gespräch oder wenn der Verkäufer auf Wünsche eingeht. So zum Beispiel am Hauptbahnhof in Rostock. „manche Kunden werden selbst mit Namen begrüßt, Sonderwünsche sind dabei sofort abrufbereit“ schreibt ein Kunde.

Gewinner von 2019 wieder weit vorne

Aus Grimmen wurden zwar nur vier Dönerbuden vorgeschlagen, dafür wurde jedoch eine äußerst oft genannt: Das „Imbiss-Eck“ von Jens Heschel wurde bereits 2019 Sieger des OZ-Döner-Tests. Die Qualität scheint hier also immer noch spitze zu sein. Fast 50 mal wurde das „Imbiss-Eck“ vorgeschlagen. Jetzt kommt es auf die Abstimmung an. Hat Jens Heschel auch in diesem Jahr eine Chance auf den ersten Platz?

Döner mal anders

Auch aus Neubrandenburg und Waren kamen viele Vorschläge. Hierfür können Sie unter der Umfrage zur Mecklenburgischen Seenplatte abstimmen. Außergewöhnlich sei der Laden „UpperGreen Döner & Falafel“ in der Treptower Straße. Hier gebe es neben pikantem Döner auch besondere Soßen, anders als die immer wiederkehrende Auswahl „Knoblauch, Käuter, Scharf“

Vegetarischer Döner kommt in ganz MV gut an. Der soll im „Bandana Grill“ in Greifswald, im „Döner und Co“ in Bentwisch (im Hansecenter) und im „Schaschlik Haus“ Rostock lecker sein. Im „Vegangster“ in der Rostocker KTV gibt es Döner sogar in Vegan. Mit eingelegten Seitanstückchen und knusprigem Sesambrot kann er die Kunden überzeugen.

Jetzt mitmachen und Gutschein im Wert von 100 Euro gewinnen!

Nachdem regionale Sieger gekürt wurden, geht es dann in die Endrunde, in der über den besten Dönerladen in ganz MV abgestimmt wird.

Aber auch abstimmen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern unserer Umfragen, die sich im Anschluss an die Abstimmung registrieren, verlosen wir einen Gutschein für den persönlichen Lieblingsdönerladen im Wert von 100 Euro. Die OZ wünscht viel Erfolg!

