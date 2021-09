Ribnitz-Damgarten/Dierhagen

„Ist das wirklich wahr?“, fragt Simone Bernau ungläubig, als sie von ihrem Gewinn beim großen OZ-Eisdielentest erfährt. Ein Jahr lang bekommt sie nun Gratis-Eis in ihrer liebsten Eisdiele – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro. Simone Bernau muss nicht lange überlegen, wo sie ihren Gewinn einlösen möchte: im Eiscafé „Glassissimo“ im Dierhäger Ortsteil Neuhaus. „Dort gibt es das beste Eis“, findet sie.

Vor elf Jahren haben Susan und Marco Glaß die Eisdiele in dem kleinen Ort an der Ostsee eröffnet. Seitdem genießen nicht nur Urlauber, sondern auch viele Einheimische ihre Kreationen – genau wie Simone Bernau. Sie wohnt und arbeitet zwar in Ribnitz-Damgarten, in Neuhaus ist sie aber regelmäßig zu Besuch. „Meine Eltern leben dort“, verrät die Physiotherapeutin.

Lieblingssorte: Salz-Karamell

Wenn sie sich ein Eis bei „Glassissimo“ holt, dürfen es gern auch ausgefallenere Sorten sein: „Ich mag am liebsten Karamell-Salz“, sagt Simone Bernau. Insgesamt 50 unterschiedliche Sorten werden in dem Eiscafé in Neuhaus angeboten – in einer wechselnden Zusammenstellung. Verkaufsschlager ist die Sorte Quark-Sanddorn, aber auch Bernaus Favorit Karamell-Salz ist sehr beliebt. Zuletzt gingen auch Kreationen wie Lavendel-Heidelbeere oder Rosen-Himbeere über die Eistheke.

Beim OZ-Eisdielentest schaffte es das Eiscafé „Glassissimo“ in die Finalrunde als beliebteste Eisdiele der Region Ribnitz-Damgarten. Dort holte es in der Gesamtwertung den achten Platz. Gewinner des OZ-Eisdielentests 2021 wurde der Vorjahressieger, das Eiscafé „Moritz“ in Koserow auf der Insel Usedom.

Die OZ verloste unter allen Leserinnen und Lesern, die einen Vorschlag für die beliebteste Eisdiele in MV eingereicht oder an einer der Umfragen teilgenommen und sich registriert haben, einen Gutschein für ein Jahr lang Gratis-Eis.

Von Pauline Rabe