Rostock

Der Sommer hatte ein paar heiße Tage gebracht im Land. Ein Eis gehörte da dazu. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beste Eisdiele aus Mecklenburg-Vorpommern.

In einer ersten Runde konnten Sie, liebe Leser, Vorschläge aus dem ganzen Land einreichen. Die daraus Nominierten sind dann in den jeweiligen Regionen in einer Umfrage gegeneinander angetreten.

Die Lokalsieger stehen jetzt fest. Aus den insgesamt elf Regionen wurden die besten Eisdielen gekürt. Jetzt geht es zum großen Finale. Nun kann abgestimmt werden, welcher der lokalen Sieger das beste Eis zu bieten hat.

Jetzt für den Landessieger abstimmen

Zur Auswahl stehen dafür unter anderem das Café Moritz in Koserow aus der Region Usedom, Werners Eiscafé in Wismar, das Softeis Mai in Neubukow aus der Region Bad Doberan oder auch das Eiscafé am alten Hafen in Bützow aus dem Rostocker Bereich.

Hier geht es zur Umfrage: Welche ist die beste Eisdiele in MV?.

Bis Sonntag, den 6. September, kann ab sofort für die beste Eisdiele aus MV abgestimmt werden. Der Gewinner wird dann am darauf folgenden Dienstag verkündet.

Mitmachen lohnt sich

Gewinnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht oder an den Abstimmungen teilgenommen und sich anschließend registriert haben, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl.

Von OZ