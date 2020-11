Anklam

„ Egon“ hat gut zu tun: Pausenlos fährt der Greifer durch das Medikamentenlager, leuchtet mit seinem Scheinwerfer links ins Regal, scannt das gewünschte Medikament, schnappt es sich und bringt es zum Ausgabeschacht. Sekunden später dasselbe Spiel auf der rechten Seite. Antibiotika, Herztabletten, Zinksalbe – alles wird prompt gefunden, gegriffen, ausgegeben.

„ Egon“ ist ein Kommissionierungsautomat, der Medikamente selbstständig einlagert, wenn nötig kühlt und sie bei Bedarf fast bis an die Ladentheke befördert. Klaglos, nahezu lautlos, wenn nötig pausenlos. Durch große Fenster ist er gut bei seiner Arbeit zu beobachten – sowohl für die Kundschaft als auch für das Apotheken-Team.

Drei neue Mitarbeiter eingestellt

„Es geht nicht darum, Arbeitskräfte einzusparen“, erklärt Florian Köster, Inhaber der „Cothenius“-Apotheke in Anklam. Immerhin habe er seit der Übernahme der Apotheke Anfang 2019 drei neue Mitarbeiter eingestellt – „ Egon“ nicht mitgerechnet.

„ Egon “ schafft Freiräume für Beratung

Vielmehr verschaffe „ Egon“ dem zehnköpfigen Apotheken-Team Zeit, die für Beratung genutzt werde. Motto: „Schluss mit Schubladenzieher, hin zum Gesundheitsberater“, so Apotheker Köster. Denn: „Während man sich mit dem Kunden unterhält und ihn berät, kann man immer sehen, wie weit , Egon’ mit der aktuellen Anforderung ist.“ Ergebnis: „Unnütze Wartezeiten entfallen.“

Früher, vor April 2020, als „ Egon“ hinter dem Apotheken-Tresen einzog, hätten die Kunden häufiger Schlange gestanden, erinnert sich Köster. „Und kein Mitarbeiter war da – weil alle hinten nach den gewünschten Arzneimitteln suchten.“ Damit sei jetzt Schluss.

Putzt seine Regale selbstständig

Und „ Egon“ kann noch mehr: Er putzt seine Regale selbstständig und bestellt Medikamente, die knapp zu werden drohen, beim Großhandel nach. So sorge „ Egon“ mit künstlicher Intelligenz für ein deutlich breiteres Angebot und optimale Lieferfähigkeit, erklärt Köster.

Fakt ist: Mitarbeiter und Kunden nehmen „ Egon“ dankend an. Benannt ist er nach Egon Olsen – dem Helden der dänischen Gaunerkomödien-Reihe „Olsenbande“. Der Name ist Programm in der Anklamer Apotheke: Große Plastikflaschen mit Infusionslösung zum Beispiel, die nicht von „ Egon“ ausgegeben werden können, lagern in klassischen Apotheken-Schränken, die „Yvonne“ oder „Kjeld“ heißen. Und Mullbinden, Kompressen und anderes Verbandmaterial? Im Schrank „Børge“, benannt nach dem Sohn von „Yvonne“ und „Kjeld“.

Apotheker Florian Köster hat die Filiale in Anklam technisch aufgerüstet. Quelle: Christian Rödel

Apotheke in die digitale Welt holen

Sein Ziel sei es, „die Apotheke vor Ort in die digitale, neue und junge Welt holen“, erklärt der 31-jährige Köster, dessen Eltern Apotheken in der Stadt Usedom, in Lassan und Wolgast betreiben. Und wo er immer mal technischen Support leiste. „ Apotheke soll erlebbar, nachvollziehbar und sozial integriert in die Gemeinschaft sein. Alte Klischees vom strengen Kittel und Nickelbrille müssen mit digitaler Betriebsführung, Same-Day-Delivery und moderner Technik entstaubt werden.“

Mit seiner Idee hat Florian Köster auch am diesjährigen Existenzgründer-Preis der OZ teilgenommen. 33 Unternehmen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern haben ihre Ideen bei dem Wettbewerb eingereicht. Vergeben wird der Existenzgründerpreis 2020 sowie vier Sonderpreise.

OZ-Gründerpreis 33 junge Firmen aus MV hatten sich in diesem Jahr um den mittlerweile 18. Existenzgründerpreis, dotiert mit 5000 Euro, und die vier Sonderpreise (je 2000 Euro) beworben. Der Hauptpreis, gestiftet von der OSPA Rostock, würdigt zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Technologien und Produkte. Mit dem Preis „Interessante Gründerstory“, gestiftet von den Volksbanken Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern, sollen schwierige und dennoch erfolgreiche Wege in die Selbstständigkeit gewürdigt werden. Der erstmals zu vergebende „Themenpreis Ernährungswirtschaft“, gestiftet vom Landwirtschaftsministerium, soll innovative und nachhaltige Prozesse und Produkte in der Lebensmittelbranche auszeichnen. Der wegen der Corona-Krise modifizierte Preis „Mut in der Selbstständigkeit“, gestiftet von der Creditreform MV von der Decken KG, soll innovatives Management und Neuausrichtungen des Geschäftsmodells aufgrund der Pandemie auszeichnen. Der „Nachfolgepreis“, gestiftet von der IHK zu Rostock, würdigt die gelungene Firmenübernahme. Die besten 15 jungen Firmenchefs hatten sich kürzlich Wirtschaftsexperten, Bankern, Vertretern von Kammern und Verbänden gestellt und ihre Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen präsentiert. Die Gewinner werden bei einer Auszeichnungsrunde im Dezember bekanntgegeben – so Corona es zulässt.

Tägliche Pillenration abgepackt

Auf dem Weg zum neuen Apotheker-Image ist Köster schon ein gutes Stück vorangekommen. Drei Beispiele: Am Tresen können die Apotheken-Mitarbeiter ihren Kunden frei verkäufliche Medikamente und deren technisch-taktische Daten auf einem großen Bildschirm präsentieren. Quasi als Entscheidungshilfe. Köster betreibt eine Sammelstelle, bei der Rezepte eingeworfen werden können. Sie erspart Kunden auf dem Land den Weg zur Apotheke – und die gewünschten Medikamente werden noch am selben Tag von Boten ausgeliefert.

Oder: Patienten können sich – dank Zusammenarbeit mit einer Stralsunder Apotheke – ihre täglichen Pillenrationen in sogenannte Blister einschweißen lassen.

Auch nach Mitternacht geöffnet

Zurück zum Automaten „ Egon“: In dem sieht Apotheker Köster auch eine Chance, sich der immer stärker werdenden Konkurrenz durch Versandapotheken im Netz zu erwehren: Denn wenn alles klappt, könnte „ Egon“ demnächst auch beim Projekt „Pick-up-Box“ die Hauptrolle spielen. Hier sollen Kunden dann per Abholschein zuvor georderte Medikamente bekommen – rund um die Uhr, auch mitten in der Nacht. Dazu müsse „ Egon“ nur mit einem Terminal samt Ausgabestelle und einem Förderband nachgerüstet werden.

In Belgien laufe dieser Service bereits sehr gut, betont Köster. Positiv für Kunden, „die sich darauf verlassen wollen, dass sie immer zu ihrer Apotheke gehen können – egal wie spät es ist“.

Von Thomas Luczak