OZ-Existenzgründerpreis 2019: Diese mutigen Gründer aus MV sind die Gewinner

Rostock

Großer Bahnhof im OZ-Medienhaus in Rostock: Junge Chefs von frisch gegründeten Start-ups und ihre Mitarbeiter, gestandene Firmenbosse, Vertreter von Ministerien, Kammern und Wirtschaftsverbänden, Medienleute, Musiker, ein Roboter – sie alle waren am Donnerstag ins Rostocker Medienhaus der OSTSEE-ZEITUNG gekommen, um die besten Existenzgründer des Landes kennenzulernen und zu ehren. 40 Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern hatten sich für die insgesamt fünf Preise beworben – innovative Surflehrerinnen, Fotografen, Videotechniker, Maschinenbauer, IT-Fachleute, Bestatter, Erfinder von Medizinprodukten, Fachleute für Metallbeschichtung, Unterwassertechnik und Matratzen.

17 Firmen in der Endrunde

Am Ende hatten sich 17 Firmenchefs fürs Finale qualifiziert. Allesamt Menschen „mit viel Mut und tollen Ideen“, betonte OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff. Und Christian Pegel ( SPD), Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, würdigte die „tollen Vorbilder“, die alljährlich beim OZ-Gründerpreis vorgestellt werden. OZ-Chefredakteur Andreas Ebel, unter dem Sakko ein OZ-Werbe-Shirt mit der Aufschrift „Lokalnachrichtenpatriot“, führte mit viel Witz durch den kurzweiligen Abend, für den das riesige OZ-Papierlager in eine Event-Location verwandelt worden war.

Laudator Benedikt von der Decken, Geschäftsführender Gesellschafter der Creditreform von der Decken KG, würdigte Ralf Marin, Gründer der Oberflächentechnik Marin GmbH mit Sitz in Wismar: Er habe mit seinem Schritt in die Selbstständigkeit viel Mut bewiesen und „sich nicht von der Angst abhalten lassen“. Und deshalb werde Marin mit dem Sonderpreis „Mut zur Selbstständigkeit“ geehrt. Der von Creditreform gestiftete Preis ist, wie alle Sonderpreise, mit 2000 Euro dotiert.

Chancen erkennen und nutzen

Wichtig sei, Chancen zu erkennen und zu nutzen, erklärte Axel Neubert, Vorstandsmitglied der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank. Deshalb gehe der Sonderpreis „Interessante Gründerstory“, gestiftet von den Volksbanken Raiffeisenbanken in MV, an den Sonderfahrzeugservice Gido Kunde aus Satow bei Rostock.

Martin Setzkorn vom Zentrum für Entrepreneurship an der Uni Rostock beschrieb in seiner Laudatio für den zum ersten Mal verliehenen Sonderpreis „Digitales Geschäftsmodell“ den steinigen Weg von der Wissenschaft in die Wirtschaft. Die Tweedback GmbH aus Rostock, die eine neuartige Feedback-App entwickelt und vertreibt, habe genau dies erfolgreich getan.

„ Daisygrip “ gewinnt Existenzgründerpreis

Der zum dritten Mal verliehene „Nachfolgepreis“ geht an die Almatros GmbH & Co. KG mit Sitz in Groß Stove bei Rostock. Das Angebot an Firmen, die Nachfolger suchen, „sei deutlich größer als die Nachfrage“, betonte Peter Volkmann, Geschäftsführer der IHK zu Rostock, in seiner Laudatio.

Und der Hauptpreis „geht an die Daisygrip GmbH“, erklärte Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Ostseesparkasse Rostock, zugleich Sponsor des mit 5000 Euro dotierten Existenzgründerpreises. Das aus Rostock stammende junge Unternehmen „ Daisygrip“ habe „ein praktisches und nachhaltiges Produkt entwickelt“. Der Venenstauer aus Silikon soll Blutentnahmen hygienischer und einfacher machen.

Von Thomas Luczak und Axel Meyer-Stöckel