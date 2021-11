Rostock

Seit Inkrafttreten der 3G-Regel am Arbeitsplatz dürfen nur noch jene in den Betrieb oder ins Büro, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Das zu kontrollieren ist für Chefs belastend. Das Team des Start-ups Sawayo aus Rostock bringt es buchstäblich um den Schlaf: Die IT-ler haben Nächte um die Ohren geschlagen und eine Software entwickelt, die Firmen Zettelwirtschaft erspart.

Mit einer App können Mitarbeiter ihre Corona-Test-Ergebnisse auf den Smartphones abspeichern und so digital nachweisen. Mit solchen Anwendungen trifft Sawayo einen Nerv. „Firmen mit bis zu 1300 Mitarbeitern wollen unsere digitalen Lösungen nutzen“, sagt Bjarne Wilhelm. Er hat das Start-up zusammen mit Benjamin Reif und Andreas Wieczorke gegründet. Anfang 2021 ging ihre Plattform www.sawayo.de online.

Komplette Unternehmensführung wird digitalisiert

Das 3G-Feature ist nur eines von vielen Business-Tools: Sawayo digitalisiert die komplette Unternehmensführung. Arbeitszeiten erfassen, Urlaube planen, Betriebsanweisungen verteilen, Führerscheine kontrollieren – das Personalmanagement läuft via Cloud. „Mit uns können Unternehmer mit minimalem Aufwand alle Aufgaben revisionssicher erfüllen, zu denen sie gesetzlich verpflichtet sind“, sagt Wieczorke.

User müssen sich nicht lang mit Verwaltungsaufgaben rumärgern, sondern können sich auf’s Kerngeschäft konzentrieren. Das spart Zeit, Geld und schont die Nerven. Auch Mitarbeitende profitieren: Statt von Pontius bis Pilatus rennen zu müssen, um Unterschriften unter Urlaubsanträge zu setzen, können sie dies per Smartphone erledigen. „Das geht auch bequem vom Sofa aus“, sagt Wieczorke. Über die App haben User jederzeit Zugriff auf ihre Dokumente.

„Auch Bäckermeister können die Software bedienen“

Die Software sei kinderleicht. Man müsse kein IT-Crack sein. „Auch der Bäckermeister kann sie bedienen.“ Dass auch große Betriebe ein Update nötig haben, hat die Gründer überrascht. „Viele arbeiten noch mit Exceltabellen oder Zettel und Stift“, weiß Bjarne Wilhelm aus Kundengesprächen. Sawayo hilft Firmen beim Sprung ins Digitalzeitalter. Gut 50 Unternehmen und insgesamt rund 5000 User nutzen Sawayo schon. Tendenz: steigend. Aktuell fokussiert sich das Start-up auf Deutschland. Perspektivisch soll die Software europaweit nutzbar sein.

Gesetzliche Bestimmungen und den betriebsinternen Verhaltenskodex einhalten – Compliance nennt sich das neudeutsch. Für viele ein Synonym für nervige Belehrungen. Sawayo will Compliance revolutionieren. „Es soll einfach sein und Spaß machen“, sagt Bjarne Wilhelm. „Wir wollen einen Paradigmenwechsel anstoßen“, bekräftigt Andreas Wieczorke. Statt Strafen für Unerledigtes anzudrohen, sollen Chefs Mitarbeiter künftig via Sawayo für erfüllte Aufgaben belohnen können. Etwa mit Extra-Urlaubstagen. Das Start-up arbeitet an einem probaten System. Die Idee: Wer sieht, dass was er tut Sinn hat und ihm selbst nutzt, ist engagierter.

Angestellte dürfen sich Arbeitszeiten frei einteilen

Die Sawayo-Gründer leben den New-Work-Gedanken bereits: Ihre Angestellte dürfen sich Arbeitszeiten frei einteilen und Urlaub nehmen, wann und so oft sie wollen. Bedingung: Aufgaben müssen erfüllt werden. Die Kollegen schätzen die Freiräume und seien dadurch hochmotiviert, sagt Benjamin Reif. „Wir arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin: Sawayo richtig groß machen.“

Einen weiteren Erfolg können die Rostocker jetzt verbuchen: Sie sind einer der Sieger beim OZ-Existenzgründerpreis 2021.

Von Antje Bernstein