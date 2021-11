Rostock

1,8 Sekunden. So lange dauert es, um die Fläche von Rostock mit der künstlichen Intelligenz von „deeeper.technology“ zu erfassen. Die drei Gründer Joshua Becker, Jakob Heller und Dr. Johann Heller aus der Hansestadt wandeln Luft- und Satellitenbilder mit ihrer Technologie in digitale Daten um. Sprich: Wie viele Häuser stehen auf einer Fläche? Wo gibt es Solarpaneele, wo können noch welche hin? Das alles und noch weitere Informationen kann die künstliche Intelligenz inventarisieren, wie die Gründer sagen.

„Wir versuchen für jeden Ort zu verstehen, was genau dort ist“, erklärt Dr. Johann Heller in einfachen Worten, was die Idee hinter dem Unternehmen ist. Mit der künstlichen Intelligenz treffen sie den Nerv der Zeit. „Es ist ein gerade entstehender Markt“, sagt Jakob Heller. Es gebe lediglich eine Firma in Kanada, die etwas Ähnliches vorhat. „Wir machen auch etwas, was noch nie jemand vorher getan hat“, sagen die drei Gründer von deeeper.technology mit Blick auf ihre Astronauten-Pappfigur im Büro.

Einmal im Jahr ganz Europa vermessen

Seit etwa zehn Jahren sind die drei befreundet. Joshua Becker kümmert sich heute um den geschäftlichen Teil des Unternehmens. Während Jakob Hellers Gebiet bei der Analyse von Daten liegt, ist sein Bruder der Deep-Learning-Experte. Bei seiner Promotion in Beschleunigungsphysik hat er festgestellt, dass sich die gleiche Mathematik für Deep Learning eignet. Für ihr Unternehmen haben sie geschaut, welcher Markt für künstliche Intelligenz das größte Potenzial hat und wo es schon Daten gibt. „So, wie man eigentlich nicht gründen soll“, wirft Johannes lachend ein.

Gegründet hat sich die Firma im April 2020. Seitdem sind auch die Mitarbeiterzahlen gewachsen. Waren es anfangs nur die drei, arbeiten aktuell zehn Personen im Unternehmen. Weitere sollen folgen, weshalb das Team auch neue Räumlichkeiten benötigt.

Ihr selbst erklärtes Ziel ist es, einmal im Jahr ganz Europa zu vermessen, sagen die drei. „Wir machen das mit einer Genauigkeit und Schnelligkeit, die bis dahin unvorstellbar war.“ Drei Jahre brauche man etwa für die Erfassung von einem deutschen Bundesland, würde man das händisch erledigen.

deeeper.technology bei Energieversorgern und Katasterämtern

Mit ihrer Technologie ist deeeper.technology bereits bei Energieversorgern, Katasterämtern und in der Wasserwirtschaft vertreten. Auch die Forst- und Agrarwirtschaft sollen folgen. Ein wichtiger Punkt sei für die Gründer das Erfassen der Photovoltaikanlagen. Das sei derzeit ein gefragter Markt.

Joshua, Jakob und Johann leben mit ihren Familien in Rostock. „Wir hätten eigentlich gehen müssen“, sagen sie im Hinblick auf ihre Karriere. Denn sie seien so gut ausgebildet gewesen, dass sie in Hamburg, Berlin oder München hätten durchstarten können. Doch sie wollten in Rostock bleiben, und haben sich hier ihren eigenen Arbeitgeber geschaffen, wie sie sagen.

