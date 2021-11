Finalist beim OZ-Existenzgründerpreis: Sportler, Familien, Kindergeburtstage – mit ihrer Boulderhalle kommen die drei Gründer Bettina Rehmann, Martin Merbeth und Werner Bernstädt in der Hansestadt Greifswald gut an. Dabei mussten sie eine lange Durststrecke durchstehen. Nicht nur Klettern gehört zu den Angeboten in der Halle.