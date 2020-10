Rostock

Als sich im Laufe des Jahres 1990 immer stärker die deutsche Einheit abzeichnete, musste entschieden werden, auf welche Weise sie erfolgen sollte. Das Grundgesetz bot dafür 2 verschiedene Möglichkeiten an. Die eine: die DDR tritt entsprechend Artikel 23 als weiterer Teil Deutschlands dem alten Bundesgebiet unter Fortgeltung des Grundgesetzes bei. Die andere: die Einheit Deutschlands wird entsprechend Artikel 146 durch eine gemeinsam zu erarbeitende und vom Volk zu beschließende Verfassung auf gleicher Augenhöhe herbeigeführt.

Die Meinungen zu diesen beiden Möglichkeiten gingen damals weit auseinander. Die Vertreter der Bürgerbewegung wollten die Vereinigung beider deutscher Staaten entsprechend Artikel 146 mit einer Verfassungsabstimmung durchführen. Die konservativen Parteien, die nach der Volkskammerwahl im März 1990 unter der Dominanz der westdeutschen CDU und FDP in der DDR das politische Geschehen bestimmten, hatten jedoch kein Interesse daran, weitergehende Ergebnisse der friedlichen Revolution auch in das vereinigte Deutschland einzubringen.

Grundgesetz ungültig, wenn Volk Verfassung beschließt

Bei der Vertragsunterzeichnung am 31. August 1990 waren sie die entscheidenden Vertragspartner. Um die wahren Absichten beider Vertragspartner jedoch etwas zu verschleiern, wurde zunächst im Einigungsvertrag der Artikel 5 eingefügt. Er schrieb unter der Überschrift „Künftige Verfassungsänderungen“ fest, den gesetzgebenden Körperschaften des vereinigten Deutschlands zu empfehlen, sich innerhalb von zwei Jahren mit Änderungen oder Ergänzungen des Grundgesetzes zu befassen.

Das betraf unter anderem Überlegungen zur Aufnahme von Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz sowie die Frage nach der Anwendung des Artikels 146 des Grundgesetzes und in deren Rahmen eine Volksabstimmung. Artikel 146 regelte, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit an dem Tage verliert, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Dieser Artikel ist bis heute gültig.

Verfassungskommission wollte Grundgesetz nicht ändern

Schon einige Monate früher, am 17. Juni 1990, bildete sich zur Erarbeitung eines gesamtdeutschen Verfassungsentwurfes die erste unabhängige gesamtdeutsche Bürgerinitiative unter dem etwas sperrigen Namen „Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder“. Sie legte nach einjähriger Arbeit im Juni 1991 in der Frankfurter Paulskirche einen eigenen Verfassungsentwurf als Beitrag für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs vor, der das Grundgesetz unter anderem um wesentliche Dinge der direkten Demokratie, der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechte sowie der Umweltfragen erweitern sollte. Zu diesem Diskurs ist es nie gekommen.

Zeitlich danach konstituierte sich 1992 endlich die Verfassungskommission mit Vertretern aus dem ersten gesamtdeutschen Bundestag und Bundesrat. Es wurde aber sehr schnell klar, dass in dieser Kommission mehrheitlich überhaupt kein politischer Wille bestand, etwas Wesentliches am Grundgesetz zu ändern.

Lietz fordert: Weg für eine Volksabstimmung freigeben

Der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Ullmann von der Bürgerbewegung Bündnis 90 fühlte sich in dieser Kommission wie ein einsamer Rufer in der Wüste. Als einer der Mitinitiatoren des Kuratoriums konnte er in der Verfassungskommission für keine der wichtigen Forderungen des Verfassungsentwurfes eine Mehrheit finden. Und so verließ er schließlich unter Protest die Verfassungskommission.

Was bleibt, ist die ernüchternde Feststellung, dass es den Deutschen nach 1945 bis heute nicht ermöglicht wurde, in freier Entscheidung durch Volksabstimmung eine Verfassung zu beschließen. Aber da auch nach der Vereinigung 1990 Artikel 146 des Grundgesetzes weiterhin in Kraft bleibt, besteht die Hoffnung, dass die gewählten Vertreter des deutschen Volkes endlich beschließen, das Versäumte von 1992 nachzuholen und den Weg für eine Volksabstimmung frei zu geben. Erst dann wird die deutsche Einheit vollendet sein.

