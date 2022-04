Am 15. Mai bestreitet der FC Hansa Rostock sein letztes Spiel in dieser Saison der 2. Bundesliga. Zu Gast im Ostseestadion ist dann um 15.30 Uhr der Hamburger SV. Für dieses Nordderby verlost die OSTSEE-ZEITUNG 10 mal 2 Freikarten in einem Gewinnspiel. So können Sie mitmachen.