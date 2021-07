Balm

Alles ist bereitet für den ersten Abschlag: Nach einem Jahr Corona-Pause gibt es am Samstag den Neustart der OZ-Golf-Tour in Balm auf Usedom. „Ich freue mich sehr darauf. Wir haben einen der schönsten Plätze des Landes für dieses Ereignis gewinnen können“, schätzt Rüdiger Born, Präsident des Landesgolfverbandes ein, der mit dem Wirtschaftsministerium Partner der Serie ist, die 2015 von der OZ initiiert wurde.

Rüdiger Born, Golfpräsident von MV, freut sich, dass die OZ-Golftour wieder ausgespielt wird. Quelle: Lilienthal Dietmar

Tour-Siegerin von 2017 zählt zu Favoritinnen

„Nach so einer Pause muss man immer hart arbeiten, um Anschluss zu halten. Von daher freue ich mich sehr, dass es die Tour nun wieder gibt, denn sie steht von Beginn an sportlich und gesellschaftlich für hohe Qualität“, betont Born.

Das Teilnehmerfeld ist wieder stark besetzt. Weil erst recht kurzfristig klar war, dass die Tour wieder startet, fehlen zwar einige Champions der Vorjahre – aber mit Team-Landesmeisterin Nicole Pietzke ist zum Beispiel die Gesamtsiegerin des Jahres 2017 dabei. Der mehrfache Senioren-Landesmeister und Routinier Wolf Kohn (GC Serrahn), der 2016 schon ein OZ-Tour-Event gewann, könnte vielleicht bei den Männern für eine Überraschung sorgen. Im Herren-Feld sind einige Spieler um Handicap 5 wie Tom Nord (Fleesensee) dabei, die um den Tagessieg kämpfen.

Nicole Pietzke, Siegerin der OZ-Golftour 2017 Quelle: Söllner Frank

Insgesamt starten 60 Spieler. Viele davon kommen auch aus anderen Bundesländern als MV. „Das ist gut für den gesellschaftlichen Aspekt der Tour. Wir möchten ja auch, dass sich hier Menschen mit Ideen kennenlernen, gemeinsam Sport treiben – und dass wir so eine Plattform bilden, auf der vielleicht auch neue Projekte entstehen“, betont Rüdiger Born.

Bernd Heselhaus, Manager und Direktor des Resorts Balmer See, freut sich auf die Gastgeber-Rolle: „Schön, dass wir Premieren-Ort der OZ-Tour 2021 sind. Die Anlage wird für die Teilnehmer in bestem Zustand sein“, kündigt er an. Das ist sicher nicht zu viel versprochen, schließlich wurde Balm in den vergangenen Jahren von Fachmagazinen mehrfach zu einer der schönsten deutschen Golfanlagen gewählt. Mit insgesamt 45 Bahnen und drei Kursen liegt sie im idyllischen Hinterland der Usedomer Kaiserbäder.

Beim Auftakt nicht dabei sein können die Tour-Rekordsieger Henriette Sohns (Golfpark Strelasund) und Christian Wißotzki (Ostseegolf Wittenbeck) – beide holten je zwei Titel. Henriette Sohns muss berufsbedingt passen, Christian Wißotzki ist noch verletzt. Beim zweiten Event der OZ-Serie am 23. Oktober in Wittenbeck wollen sie wieder spielen: „Jetzt sind wir aber erstmal gespannt, wer in Balm die Nase vorn hat“, sagt Wißotzki.

Die Golfanlage in Balm auf Usedom Quelle: Alexander Loew

Von Alexander Loew