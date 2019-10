Rostock

Der coolste Hund des Nordostens kommt aus dem Ostseebad Graal-Müritz. Dackel „Boje“ wurde von den OZ-Lesern zur „Coolsten Schnauze in MV“ gewählt. Der Name ist kein Zufall, denn „Boje“ zieht es immer wieder ans Wasser. Im Sommer bewacht er mit vielen Rettungsschwimmern seinen Strandabschnitt in Graal-Müritz. Das berichtet seine Besitzerin Susann Stark, die sich bei der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft ( DLRG) engagiert.

Charlie ist überall dabei, sie begleitet uns morgens zur Arbeit und kümmert sich um Patienten die ein bisschen mehr Angst vor dem Bohrer haben. Am Wochenende liebt es Charlie am Strand den Möwen hinterherzulaufen oder ihr Spielzeug aus dem Wasser zu fischen. Quelle: Stefan Motz

Elvis und Charlie auch weit vorn

1871 Leserinnen und Leser beteiligten sich bei der finalen Onlineabstimmung. 491 Teilnehmer, das entspricht 27 Prozent, davon gaben „Boje“ ihre Stimme. Auf Platz 2 landete der verspielte „Elvis“ (299 Stimmen), gefolgt von „CharIie“, der in der Zahnarztpraxis seiner Besitzer nervöse Patienten beruhigt (288 Stimmen).

Freikarten und Hundepakete verlost

Unter allen Abstimmungsteilnehmern haben wir Preise verlost. Das sind die Gewinner: Jeweils ein Hundeausrüstungs-Überraschungspaket, unter anderem mit jeweils zwei Freikarten für die Rassehundeausstellung erhalten Heiko Wolter-Döffinger aus Ribnitz-Damgarten, Jennifer Gust aus Rostock und Manja Richter aus Stralsund. Je zwei Freikarten für die Rassehundeausstellung in der Rostocker Messehalle am 5. und 6. Oktober gehen an Christin Westphal aus Rostock, Roswitha Thurau aus Gägelow, Jana Wollschläger aus Schwaan, Stephanie Van Hemmen aus Kritzmow, Nancy Dade aus Graal-Müritz, Peter Blöink aus Grimmen und Ronny Bohnenstengel aus Ribnitz-Damgarten. Die Gewinner erhalten ihre Karten und Preise zu den Öffnungszeiten der Hansemesse in Rostock am Einlass zur Rassehundeausstellung.

Von OZ