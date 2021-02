OZ-Impfrechner: Schon mehr als 3000 Nutzer

Rostock

„Wann werde ich geimpft?“ Diese Frage bewegt viele Menschen in MV. Auf der Suche nach einer Antwort haben über 3000 Personen am Wochenende den Impf-Rechner der Ostsee-Zeitung genutzt. Er ist seit dem vergangenen Samstag online. Mit dem interaktiven Instrument, das stetig aktualisiert wird, soll es einfacher sein, den Zeitraum für eine mögliche freiwillige Immunisierung einzugrenzen. Die Nutzer machen unter anderem Angaben zu ihrem beruflichen Umfeld, ihrem Gesundheitszustand und ihrer Wohnsituation.

Anzeige

Bei der Berechnung spielt neben den täglich bereitstehenden Impfstoffen unter anderem die Impfbereitschaft in der Bevölkerung eine wichtige Rolle. Zudem ist die tatsächliche Zahl der Menschen in den bestehenden sechs Risikogruppen entscheidend. Mecklenburg-Vorpommern folgt der Einteilung der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Berliner Robert Koch-Institutes. Zuerst geimpft wird die Gruppe der Menschen mit dem höchsten Ansteckungsrisiko. In Mecklenburg-Vorpommern gehören zahlreiche Menschen zu einer der Risikogruppen – auch im bundesweiten Vergleich. Viele leiden unter Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Lesen Sie auch: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein weiterer noch unklarer Faktor bei der Berechnung – allerdings im positiven Sinne – ist die Menge des jetzt verfügbaren Impfstoffes von Astrazeneca. Bis 2. März sollen laut Schweriner Gesundheitsministerium für MV 64 400 dieser Impfdosen bereitstehen. Sie sollen aufgrund der Empfehlung aber nur Personen unter 65 Jahren verabreicht werden. Somit können beispielsweise Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen früher als gedacht geimpft werden.

Von Cora Meyer